Trabzonspor'da Salah etkisi

Muhammed Salah, Trabzonspor formasıyla ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 34 yaşındaki Mısırlı futbolcu, Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde attığı goller ve yaptığı asistlerle takımının hücum gücüne önemli katkı sağlıyor.
Liverpool'da geçirdiği 9 sezonun ardından, yaz transfer döneminde bordo mavili takıma katılan dünyaca ünlü yıldız, Trendyol Süper Lig'deki ilk 11 haftada sergilediği performansla beklentileri karşılamayı başardı.
Mısırlı futbolcu, ligde çıktığı 11 karşılaşmada 9 gol ve 3 asist üreterek toplam 12 gole doğrudan katkı sağladı.
Muhammed Salah, kaydettiği gollerle ligde gol krallığı yarışında da zirve takibini sürdürüyor. Ligin ilk 11 haftasında sergilediği performansla takımının en önemli hücum silahlarından biri olan Salah, kariyerine Süper Lig gol krallığını da eklemeyi hedefliyor.
Muhammed Salah, Avrupa kupalarında da takımına skor katkısı sağlamaya devam ediyor. UEFA Konferans Ligi'nde çıktığı 3 karşılaşmada 2 gol ve 2 asist üreten 34 yaşındaki futbolcu, toplam 4 gole doğrudan katkıda bulundu.
Salah, Avrupa arenasındaki bu performansıyla Trabzonspor'un topladığı 6 puanda önemli pay sahibi oldu.
Liverpool'da geçirdiği 9 sezonun ardından, yaz transfer döneminde bordo mavili takıma katılan dünyaca ünlü yıldız, Trendyol Süper Lig'deki ilk 11 haftada sergilediği performansla beklentileri karşılamayı başardı.
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Mısırlı futbolcu, ligde çıktığı 11 karşılaşmada 9 gol ve 3 asist üreterek toplam 12 gole doğrudan katkı sağladı.
Muhammed Salah, kaydettiği gollerle ligde gol krallığı yarışında da zirve takibini sürdürüyor. Ligin ilk 11 haftasında sergilediği performansla takımının en önemli hücum silahlarından biri olan Salah, kariyerine Süper Lig gol krallığını da eklemeyi hedefliyor.
Muhammed Salah, Avrupa kupalarında da takımına skor katkısı sağlamaya devam ediyor. UEFA Konferans Ligi'nde çıktığı 3 karşılaşmada 2 gol ve 2 asist üreten 34 yaşındaki futbolcu, toplam 4 gole doğrudan katkıda bulundu.
Salah, Avrupa arenasındaki bu performansıyla Trabzonspor'un topladığı 6 puanda önemli pay sahibi oldu.