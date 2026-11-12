Mario Jardel'den olay itiraflar: 'Ölümden döndüm!'

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve attığı gollerle sarı-kırmızılı taraftarların unutulmaz isimleri arasına giren Mario Jardel, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'ın 2000 yılında kazandığı UEFA Süper Kupa'da Real Madrid'e iki gol atarak zaferin mimarı olan Brezilyalı eski futbolcu, kariyerindeki en büyük hayal kırıklığını ve sonrasında yaşadığı zorlu süreci anlattı.
"DÜNYANIN EN İYİ 5 GOLCÜSÜNDEN BİRİYDİM"
2002 Dünya Kupası öncesinde kariyerinin zirvesinde olduğunu söyleyen Jardel, Brezilya Milli Takımı'na çağrılmamasını hâlâ anlayamadığını belirtti.
"Bugün bile Scolari'nin beni neden 2002 Dünya Kupası'na götürmediğini bilmiyorum. Kimse bana bir açıklama yapmadı. 90'ların sonu ve 2000'lerin başında dünyanın en iyi beş forvetinden biriydim. Porto'da dört yılda 175 maçta 168 gol attım. Dünya Kupası öncesindeki sezonda ise Sporting Lizbon formasıyla 42 maçta 55 gol kaydettim ve ikinci Altın Ayakkabı ödülümü kazandım. O Brezilya kadrosunda olağanüstü oyuncular olduğunu biliyorum ama çağrılmayı hak ediyordum."
"KOKAİN KULLANDIM, ÖLÜMDEN DÖNDÜM"
Dünya Kupası hayalinin gerçekleşmemesinin ardından depresyona girdiğini itiraf eden eski Galatasaraylı futbolcu, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Depresyona girdim ve içmeye başladım. Dünya Kupası'nda oynamak hayatımın hayaliydi. İlk eşim beni terk etti, çocuklarımın velayetiyle ilgili sorunlar yaşadım. Her şeyin elimden kayıp gittiğini hissediyordum ama daha kötüsü gelecekti."
2003 yazında kokain kullanmaya başladığını belirten Jardel, "Tatildeydim ve doping kontrolü olmadığı için kullanabileceğimi biliyordum. Kendimi canlı hissettiriyordu. Bir keresinde bir hafta boyunca hiç uyumadım. Daha sonra aşırı doz aldım ve neredeyse ölüyordum. Yanımdaki bir arkadaşım hayatımı kurtardı. İşte o zaman dibe vurdum." ifadelerini kullandı.
"EŞİM HAYATIMI KURTARDI"
Yaşadığı bağımlılık sorununu geride bıraktığını söyleyen Jardel, ikinci eşi Sandra'nın hayatında önemli bir rol oynadığını belirtti.
"Aylarca psikiyatristlerle görüştüm. İkinci eşim Sandra'yla tanıştığımda bu sorunlardan tamamen kurtuldum. Bana hayatın anlamını gösterdi. Bugün mutluyum."
"BERLUSCONI BENİ MILAN'A İSTİYORDU"
Galatasaray ve Porto formalarıyla Milan'a karşı oynadığı maçları da hatırlatan Jardel, İtalyan devine transferinin gerçekleşmediğini açıkladı.
"Galatasaray ve Porto formalarıyla Milan'a karşı beş maçta dört gol attım. Birileri bana Berlusconi'nin beni Milan'a getirmek istediğini söyledi. Golcülere özel bir ilgisi vardı. O dönem bana 'Super Mario' diyorlardı. Ancak hiçbir zaman anlayamadığım bürokratik sorunlar nedeniyle transfer gerçekleşmedi."
Brezilyalı eski yıldız, ayrıca Barcelona'ya transfer olmaya da çok yaklaştığını ifade etti.
GALATASARAY'DA İZ BIRAKTI
2000 yılında Porto'dan Galatasaray'a transfer olan Mario Jardel, sarı-kırmızılı formayla özellikle Avrupa arenasında gösterdiği performansla adından söz ettirdi.
Real Madrid'e karşı UEFA Süper Kupa finalinde attığı iki golle Galatasaray'a tarihi zaferi getiren Jardel, bir sezonluk Türkiye macerasının ardından Sporting Lizbon'a transfer oldu.
Bugün 53 yaşında olan eski golcü, Brezilya'nın Fortaleza kentinde yaşadığını ve iş hayatına devam ettiğini belirtti.
Jardel, geçmişteki kendisine ne söylemek istediği sorusuna ise "İçgüdülerini daha az, aklını daha fazla kullan." yanıtını verdi.
"DÜNYANIN EN İYİ 5 GOLCÜSÜNDEN BİRİYDİM"
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2002 Dünya Kupası öncesinde kariyerinin zirvesinde olduğunu söyleyen Jardel, Brezilya Milli Takımı'na çağrılmamasını hâlâ anlayamadığını belirtti.
"Bugün bile Scolari'nin beni neden 2002 Dünya Kupası'na götürmediğini bilmiyorum. Kimse bana bir açıklama yapmadı. 90'ların sonu ve 2000'lerin başında dünyanın en iyi beş forvetinden biriydim. Porto'da dört yılda 175 maçta 168 gol attım. Dünya Kupası öncesindeki sezonda ise Sporting Lizbon formasıyla 42 maçta 55 gol kaydettim ve ikinci Altın Ayakkabı ödülümü kazandım. O Brezilya kadrosunda olağanüstü oyuncular olduğunu biliyorum ama çağrılmayı hak ediyordum."
"KOKAİN KULLANDIM, ÖLÜMDEN DÖNDÜM"
Dünya Kupası hayalinin gerçekleşmemesinin ardından depresyona girdiğini itiraf eden eski Galatasaraylı futbolcu, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Depresyona girdim ve içmeye başladım. Dünya Kupası'nda oynamak hayatımın hayaliydi. İlk eşim beni terk etti, çocuklarımın velayetiyle ilgili sorunlar yaşadım. Her şeyin elimden kayıp gittiğini hissediyordum ama daha kötüsü gelecekti."
2003 yazında kokain kullanmaya başladığını belirten Jardel, "Tatildeydim ve doping kontrolü olmadığı için kullanabileceğimi biliyordum. Kendimi canlı hissettiriyordu. Bir keresinde bir hafta boyunca hiç uyumadım. Daha sonra aşırı doz aldım ve neredeyse ölüyordum. Yanımdaki bir arkadaşım hayatımı kurtardı. İşte o zaman dibe vurdum." ifadelerini kullandı.
"EŞİM HAYATIMI KURTARDI"
Yaşadığı bağımlılık sorununu geride bıraktığını söyleyen Jardel, ikinci eşi Sandra'nın hayatında önemli bir rol oynadığını belirtti.
"Aylarca psikiyatristlerle görüştüm. İkinci eşim Sandra'yla tanıştığımda bu sorunlardan tamamen kurtuldum. Bana hayatın anlamını gösterdi. Bugün mutluyum."
"BERLUSCONI BENİ MILAN'A İSTİYORDU"
Galatasaray ve Porto formalarıyla Milan'a karşı oynadığı maçları da hatırlatan Jardel, İtalyan devine transferinin gerçekleşmediğini açıkladı.
"Galatasaray ve Porto formalarıyla Milan'a karşı beş maçta dört gol attım. Birileri bana Berlusconi'nin beni Milan'a getirmek istediğini söyledi. Golcülere özel bir ilgisi vardı. O dönem bana 'Super Mario' diyorlardı. Ancak hiçbir zaman anlayamadığım bürokratik sorunlar nedeniyle transfer gerçekleşmedi."
Brezilyalı eski yıldız, ayrıca Barcelona'ya transfer olmaya da çok yaklaştığını ifade etti.
GALATASARAY'DA İZ BIRAKTI
2000 yılında Porto'dan Galatasaray'a transfer olan Mario Jardel, sarı-kırmızılı formayla özellikle Avrupa arenasında gösterdiği performansla adından söz ettirdi.
Real Madrid'e karşı UEFA Süper Kupa finalinde attığı iki golle Galatasaray'a tarihi zaferi getiren Jardel, bir sezonluk Türkiye macerasının ardından Sporting Lizbon'a transfer oldu.
Bugün 53 yaşında olan eski golcü, Brezilya'nın Fortaleza kentinde yaşadığını ve iş hayatına devam ettiğini belirtti.
Jardel, geçmişteki kendisine ne söylemek istediği sorusuna ise "İçgüdülerini daha az, aklını daha fazla kullan." yanıtını verdi.