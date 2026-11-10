Lamine Yamal'dan gençlere beklenmedik hediye!

Barcelona'nın 19 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, İspanya sokaklarında karşılaştığı iki gençten restoran tavsiyesi istedi. Aldığı öneri karşılığında gençlere kulaklık hediye eden Yamal, sempatik hareketiyle beğeni topladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 10 Kasım 2026 22:49
Haber: Sporx.com
Lamine Yamal'dan gençlere beklenmedik hediye!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Sahadaki performansının yanı sıra saha dışındaki sempatik tavırlarıyla da dikkat çeken Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, bu kez İspanya sokaklarında yaşadığı ilginç bir olayla gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla RESTORAN TAVSİYESİ İSTEDİ

Aracıyla trafikte ilerlediği sırada yol kenarında yürüyen iki genci fark eden 19 yaşındaki futbolcu, aracını yavaşlatarak camını indirdi. Akşam yemeği için gözlerden uzak ve sakin bir mekan aradığını belirten Yamal, gençlerden şehirdeki restoranlar hakkında tavsiye istedi.

KULAKLIK HEDİYE ETTİ

Karşılarında Barcelona'nın yıldızını gören iki genç kısa süreli şaşkınlık yaşarken, Yamal'a sakin bir restoran önerisinde bulundu. Aldığı tavsiyeden memnun kalan İspanyol futbolcu, gençlere teşekkür etmekle yetinmedi.

Aracından çıkardığı kulaklıkları iki gence hediye eden Yamal, ardından yoluna devam etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaşanan anlara ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Genç futbolcunun mütevazı ve samimi davranışı, futbolseverlerden çok sayıda beğeni aldı. 



> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.