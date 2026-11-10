Lamine Yamal'dan gençlere beklenmedik hediye!

Sahadaki performansının yanı sıra saha dışındaki sempatik tavırlarıyla da dikkat çeken Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, bu kez İspanya sokaklarında yaşadığı ilginç bir olayla gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE RESTORAN TAVSİYESİ İSTEDİ
Aracıyla trafikte ilerlediği sırada yol kenarında yürüyen iki genci fark eden 19 yaşındaki futbolcu, aracını yavaşlatarak camını indirdi. Akşam yemeği için gözlerden uzak ve sakin bir mekan aradığını belirten Yamal, gençlerden şehirdeki restoranlar hakkında tavsiye istedi.
KULAKLIK HEDİYE ETTİ
Karşılarında Barcelona'nın yıldızını gören iki genç kısa süreli şaşkınlık yaşarken, Yamal'a sakin bir restoran önerisinde bulundu. Aldığı tavsiyeden memnun kalan İspanyol futbolcu, gençlere teşekkür etmekle yetinmedi.
Aracından çıkardığı kulaklıkları iki gence hediye eden Yamal, ardından yoluna devam etti.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Yaşanan anlara ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Genç futbolcunun mütevazı ve samimi davranışı, futbolseverlerden çok sayıda beğeni aldı.
Aracıyla trafikte ilerlediği sırada yol kenarında yürüyen iki genci fark eden 19 yaşındaki futbolcu, aracını yavaşlatarak camını indirdi. Akşam yemeği için gözlerden uzak ve sakin bir mekan aradığını belirten Yamal, gençlerden şehirdeki restoranlar hakkında tavsiye istedi.
KULAKLIK HEDİYE ETTİ
Karşılarında Barcelona'nın yıldızını gören iki genç kısa süreli şaşkınlık yaşarken, Yamal'a sakin bir restoran önerisinde bulundu. Aldığı tavsiyeden memnun kalan İspanyol futbolcu, gençlere teşekkür etmekle yetinmedi.
Aracından çıkardığı kulaklıkları iki gence hediye eden Yamal, ardından yoluna devam etti.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Yaşanan anlara ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Genç futbolcunun mütevazı ve samimi davranışı, futbolseverlerden çok sayıda beğeni aldı.
🎁 Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, sokakta karşılaştığı iki kişiden akşam yemeği için restoran önerisi istedi. 🎧 Genç futbolcu, sohbetin ardından iki kişiye kulaklık hediye etti. https://t.co/1VBXK3EjCy
— Sporx (@sporx) November 10, 2026
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