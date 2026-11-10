Philadelphia 76ers ile Boston Celtics, bu gece Jaylen Brown'ın takasının ardından ilk kez karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Boston, yaz döneminde Brown'ı Paul George ve draft hakları karşılığında Philadelphia'ya göndermişti.
Pazar günü Chicago Bulls karşısında alınan galibiyetin ardından Brown'a, eski takım arkadaşı Jayson Tatum ile maç öncesinde konuşmayı düşünüp düşünmediği soruldu.
Brown, şu yanıtı verdi:
"Konuşacak bir şey yok. O kendi tarafında, ben kendi tarafımdayım. Sadece basketbol oynuyoruz. İkimiz de kazanmaya çalışıyoruz. Bu yüzden konuşacak bir şey yok. Topu oyuna sokalım yeter."
Sezonun ilk bölümünde takas ve aralarındaki ilişki hakkında açıklamalar yapan iki oyuncu da artık bu konuları geride bırakmak istediklerini belirtmişti.
Eski takımına karşı oynayacak olmasının şu an için kendisinde özel bir duygu yaratmadığını söyleyen Brown, bunun maç günü değişebileceğini de kabul etti:
"Sahaya çıktığımızda nasıl hissedeceğimi göreceğiz. Ama şu anda hiçbir şeye karşı özel bir duygu hissetmiyorum. Sadece oynamaya hazırım."
Pazar günü Chicago Bulls karşısında alınan galibiyetin ardından Brown'a, eski takım arkadaşı Jayson Tatum ile maç öncesinde konuşmayı düşünüp düşünmediği soruldu.
Brown, şu yanıtı verdi:
"Konuşacak bir şey yok. O kendi tarafında, ben kendi tarafımdayım. Sadece basketbol oynuyoruz. İkimiz de kazanmaya çalışıyoruz. Bu yüzden konuşacak bir şey yok. Topu oyuna sokalım yeter."
Sezonun ilk bölümünde takas ve aralarındaki ilişki hakkında açıklamalar yapan iki oyuncu da artık bu konuları geride bırakmak istediklerini belirtmişti.
Eski takımına karşı oynayacak olmasının şu an için kendisinde özel bir duygu yaratmadığını söyleyen Brown, bunun maç günü değişebileceğini de kabul etti:
"Sahaya çıktığımızda nasıl hissedeceğimi göreceğiz. Ama şu anda hiçbir şeye karşı özel bir duygu hissetmiyorum. Sadece oynamaya hazırım."
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