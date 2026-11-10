Fenerbahçe Tarfin, Paris deplasmanına gidiyor

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague 11. haftasında çarşamba günü Fransa ekibi Paris Basketbol'a konuk olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Paris'teki Accor Arena'nın ev sahipliğinde yapılacak maç, TSİ 22.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport'tan yayınlanacak.
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Avrupa erkek basketbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon 10 maça çıkan sarı-lacivertliler, 7 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, haftaya puan tablosunun 4. sırasında girdi.
Son üç maçını kazanan Paris Basketbol ise 4 galibiyet aldı. Fransa ekibi, 20 takımlı ligde 14. sırada bulunuyor.
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Avrupa erkek basketbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon 10 maça çıkan sarı-lacivertliler, 7 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, haftaya puan tablosunun 4. sırasında girdi.
Son üç maçını kazanan Paris Basketbol ise 4 galibiyet aldı. Fransa ekibi, 20 takımlı ligde 14. sırada bulunuyor.
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