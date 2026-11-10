NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçı kazandı

Milli basketbolcu Alperen Şengün, Houston Rockets'ın Denver Nuggets'ı 110-100 yendiği karşılaşmada 20 sayı, 11 ribaunt, 8 asistle oynadı- Wembanyama, NBA tarihinde birden fazla maçta en az 40 sayı, 10 ribaunt, 8 blok üreten üçüncü isim oldu

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Kasım 2026 10:22
Haber: AA, Fotoğraf: NBA.com
NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün 'double-double' yaptığı maçı kazandı
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İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" performans sergilediği maçta Denver Nuggets'ı 110-100 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Toyota Center'da Nuggets'ı ağırlayan Rockets'ta yaklaşık 35 dakika süre alan Alperen Şengün, 20 sayı, 11 ribaunt, 8 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.

Kevin Durant 23 sayı, 12 ribaunt, 8 asistle Rockets'ın bu sezonki 8. galibiyetine katkı sağladı.

Nuggets'ta Jamal Murray'nin 38 sayı ve Nikola Jokic'in 25 sayı, 16 ribaunt, 9 asistlik performansı, sezonun 4. yenilgisini önleyemedi.

- Spurs, Wembanyama'nın 40 sayısıyla kazandı

San Antonio Spurs, Mortgage Matchup Center'da konuk olduğu Phoenix Suns'ı 122-96 mağlup etti.

Tamamı üst üste 9. galibiyetini elde eden Spurs'te 25 dakika sahada kalan Victor Wembanyama, mücadeleyi 40 sayı, 11 ribaunt, 9 blokla bitirdi.

Wembanyama, NBA tarihinde Kareem Abdul-Jabbar ve David Robinson'dan sonra birden fazla maçta en az 40 sayı, 10 ribaunt ve 8 blok üreten üç oyuncudan biri oldu.

Suns'ta ise Devin Booker'ın 32 sayı, 4 asistlik performansı, sezonun 6. mağlubiyetini engelleyemedi.



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