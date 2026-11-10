Hidayet Türkoğlu'ndan Gazi Mustafa Kemal Atatürk için anma mesajı

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Kasım 2026 15:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Hidayet Türkoğlu'ndan Gazi Mustafa Kemal Atatürk için anma mesajı
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Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkan Türkoğlu, federasyonun internet sitesinde yer alan mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlık mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 88. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin bağımsızlık mücadelesine liderlik ederek yalnızca bir milletin kaderini değiştirmekle kalmamış, ortaya koyduğu vizyon ve Cumhuriyetimizin temelini oluşturan değerlerle gelecek nesillere de yol göstermiştir. Bizlere emanet ettiği Cumhuriyet, bugün de en büyük gurur kaynağımız ve geleceğe duyduğumuz güvenin en güçlü teminatıdır. Bu anlamlı günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin geleceği uğruna fedakarlık gösteren tüm kahramanlarımızı rahmet, saygı ve şükranla anıyorum."



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