Fatih Terim'den Devlet Bahçeli'ye ziyaret

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörü Fatih Terim'den sürpriz bir ziyaret geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Terim, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Bu anları MHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaştı.
Bayraktar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Türk futbolunun yaşayan efsanesi Sayın Fatih Terim Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi Genel Merkezimizde ziyaret etti.
Nazik ziyaretleri için kıymetli hocamıza teşekkür ediyoruz."
Bayraktar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Türk futbolunun yaşayan efsanesi Sayın Fatih Terim Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi Genel Merkezimizde ziyaret etti.
Nazik ziyaretleri için kıymetli hocamıza teşekkür ediyoruz."
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