Fatih Terim'den Devlet Bahçeli'ye ziyaret

Fatih Terim, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi MHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Kasım 2026 16:56 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2026 17:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fatih Terim'den Devlet Bahçeli'ye ziyaret
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Türk futbolunun deneyimli teknik direktörü Fatih Terim'den sürpriz bir ziyaret geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Terim, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Bu anları MHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaştı.

Bayraktar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türk futbolunun yaşayan efsanesi Sayın Fatih Terim Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi Genel Merkezimizde ziyaret etti.

Nazik ziyaretleri için kıymetli hocamıza teşekkür ediyoruz."







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