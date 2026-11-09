Alexis Mac Allister: 'Fenerbahçe'ye böyle kaybettik'

Liverpool forması giyen Alexis Mac Allister, duran topların önemine dair konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Arjantinli orta saha oyuncusu, Fenerbahçe maçında duran toplardan gelen gollerle kaybettiklerini ve Crystal Palace maçında duran topla gol bulduklarını söyledi.
Allister, "Duran toplara çalışıyoruz ve bunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Kısa bir süre önce Fenerbahçe'ye duran toplardan gelen 3 golle kaybettik. Crystal Palace maçında ise duran toptan gol bulduk. Bu konunun öneminin farkındayız ve bu konuda özen gösteriyoruz." dedi.
Milli ara öncesi gelen Crystal Palace galibiyetini değerlendiren Alexis Mac Allister, "Elbette çok önemli. Hedefimiz buydu. Bu galibiyet kesinlikle hayati önem taşıyordu. Bu yüzden sonuçtan memnunuz. Ancak hala mükemmellikten çok uzaktayız ve gelişmeye devam etmeliyiz." diye konuştu.
BU SEZON PERFORMANSI
Liverpool'da bu sezon 16 maçta süre bulan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.
Milli araya deplasmanda aldığı 3-1'lik Crystal Palace galibiyetiyle giden Liverpool, ara sonrası sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.
Allister, "Duran toplara çalışıyoruz ve bunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Kısa bir süre önce Fenerbahçe'ye duran toplardan gelen 3 golle kaybettik. Crystal Palace maçında ise duran toptan gol bulduk. Bu konunun öneminin farkındayız ve bu konuda özen gösteriyoruz." dedi.
Milli ara öncesi gelen Crystal Palace galibiyetini değerlendiren Alexis Mac Allister, "Elbette çok önemli. Hedefimiz buydu. Bu galibiyet kesinlikle hayati önem taşıyordu. Bu yüzden sonuçtan memnunuz. Ancak hala mükemmellikten çok uzaktayız ve gelişmeye devam etmeliyiz." diye konuştu.
BU SEZON PERFORMANSI
Liverpool'da bu sezon 16 maçta süre bulan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.
Milli araya deplasmanda aldığı 3-1'lik Crystal Palace galibiyetiyle giden Liverpool, ara sonrası sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.
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