TVF Başkanı Üstündağ'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

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calendar 10 Kasım 2026 15:23
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
TVF Başkanı Üstündağ'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Üstündağ, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Halaskargazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin yıl dönümünde rahmet ve minnet ile anıyor; hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. 10 Kasım, bizler için sadece bir yas günü değil, onun fikirlerini, ideallerini ve en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni anlama ve ileriye taşıma günüdür. Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe hiç durmadan yürüyeceğiz. Sevgi, saygı, rahmetle..." ifadelerine yer verdi.

TVF'nin internet sitesinde yer alan mesajda ise "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 88. yılında say



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