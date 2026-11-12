Renato Nhaga'dan Gine Bissau'ya puanı getiren gol!

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri Grup L'nin 3. hafta mücadelesinde Madagaskar ile Gine Bissau karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Stade d'Honneur'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Madagaskar, 59. dakikada Warren Caddy'nin golüyle öne geçti. Gine Bissau'ya beraberliği getiren gol ise 84. dakikada Galatasaraylı Renato Nhaga'dan geldi.
Karşılaşmanın son 20 dakikasında görev alan genç futbolcu, attığı golün yanı sıra performansıyla da dikkat çekti. Nhaga, mücadelede 3 kilit pas üretti, girdiği ikili mücadelelerin hiçbirini kaybetmedi ve takımının en yüksek reytingli oyuncusu oldu.
Bu sonucun ardından Gine Bissau grupta 7 puana yükselirken Madagaskar 2 puana ulaştı.
Madagaskar, 59. dakikada Warren Caddy'nin golüyle öne geçti. Gine Bissau'ya beraberliği getiren gol ise 84. dakikada Galatasaraylı Renato Nhaga'dan geldi.
Karşılaşmanın son 20 dakikasında görev alan genç futbolcu, attığı golün yanı sıra performansıyla da dikkat çekti. Nhaga, mücadelede 3 kilit pas üretti, girdiği ikili mücadelelerin hiçbirini kaybetmedi ve takımının en yüksek reytingli oyuncusu oldu.
Bu sonucun ardından Gine Bissau grupta 7 puana yükselirken Madagaskar 2 puana ulaştı.
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