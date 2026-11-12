Marco Materazzi'den Zinedine Zidane itirafı!

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım'ın da yer aldığı grupta İtalya ile Fransa karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalya - Fransa karşılaşması farklı anlamlar da içeriyor. İki ülke, 2006 Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelmiş ve İtalya, penaltılar sonucunda Dünya Kupası'nı kazanmıştı.
Dünya Kupası finalinin önüne geçen olay ise Fransa'nın yıldızı Zinedine Zidane ile İtalyan savunma oyuncusu Marco Materazzi arasında yaşanmıştı. Zidane, kız kardeşine küfür ettiği gerekçesiyle Materazzi'ye kafa atmış ve kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.
Söz konusu olayın kahramanlarından Materazzi, UEFA Uluslar Ligi'ndeki İtalya - Fransa karşılaşması öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Tenerife forması giyen ve Andorra ile oynanan maçta rakip kaleci Jesus Owono ile çarpışmasının ardından geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Jesus de Miguel'i örnek gösteren Materazzi, "Jesus de Miguel'in ölümü, o zaman bana kötü bir şey olmamasına şükretmemi sağladı. O kalecinin durumunda, maç sırasında yaşanan bir olayın sonucu olarak ihmal yoluyla ölüme neden olma söz konusuydu... Peki aynısı bana olsaydı?" diye konuştu.
Zidane'nin kendisinden hiçbir zaman özür dilemediğini söyleyen Materazzi, "Böyle bir olasılık vardı, bu bir gerçek. Kasım 2010'da, Milano'daki Milan - Real Madrid maçı öncesi öncesinde... Mourinho'ya veda edip otelden çıkıyordum ve Zidane binanın arkasında arabasını park ediyordu. Beni görünce tereddüt etti, hatta gitmiş gibi yaptı ama ben yanına gidip elini sıktım, "Meraklı gözlerden uzak, burada karşılaştığımıza sevindim." dedim. O da, "Merak etme, böyle şeyler olur, hepsi geçmişte kaldı." dedi. Daha sonra sözlerini gerip alıp beni normal bir taraftarla karıştırdığını iddia etmesi çok yazık." sözlerini sarf etti.
Dünya Kupası finalinin önüne geçen olay ise Fransa'nın yıldızı Zinedine Zidane ile İtalyan savunma oyuncusu Marco Materazzi arasında yaşanmıştı. Zidane, kız kardeşine küfür ettiği gerekçesiyle Materazzi'ye kafa atmış ve kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.
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Söz konusu olayın kahramanlarından Materazzi, UEFA Uluslar Ligi'ndeki İtalya - Fransa karşılaşması öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Tenerife forması giyen ve Andorra ile oynanan maçta rakip kaleci Jesus Owono ile çarpışmasının ardından geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Jesus de Miguel'i örnek gösteren Materazzi, "Jesus de Miguel'in ölümü, o zaman bana kötü bir şey olmamasına şükretmemi sağladı. O kalecinin durumunda, maç sırasında yaşanan bir olayın sonucu olarak ihmal yoluyla ölüme neden olma söz konusuydu... Peki aynısı bana olsaydı?" diye konuştu.
Zidane'nin kendisinden hiçbir zaman özür dilemediğini söyleyen Materazzi, "Böyle bir olasılık vardı, bu bir gerçek. Kasım 2010'da, Milano'daki Milan - Real Madrid maçı öncesi öncesinde... Mourinho'ya veda edip otelden çıkıyordum ve Zidane binanın arkasında arabasını park ediyordu. Beni görünce tereddüt etti, hatta gitmiş gibi yaptı ama ben yanına gidip elini sıktım, "Meraklı gözlerden uzak, burada karşılaştığımıza sevindim." dedim. O da, "Merak etme, böyle şeyler olur, hepsi geçmişte kaldı." dedi. Daha sonra sözlerini gerip alıp beni normal bir taraftarla karıştırdığını iddia etmesi çok yazık." sözlerini sarf etti.