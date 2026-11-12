Belçika maçına taraftarlardan yoğun ilgi

Belçika karşılaşmasına İzmirli futbolseverlerin ilgisi büyük oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ay-yıldızlı taraftarlar, Gürsel Aksel Stadı'nı tamamen doldurdu. Tribünlerde az sayıda Belçikalı taraftar da yer aldı.
Mücadele öncesinde, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler ve hayatını kaybeden eski milli futbolcu Kemal Batmaz için saygı duruşunda bulunuldu.
Mücadele öncesinde, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler ve hayatını kaybeden eski milli futbolcu Kemal Batmaz için saygı duruşunda bulunuldu.
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