Italiano biletini kesti! Bedelsiz transfer ya da fesih

Beşiktaş'ta gözler ara transfer dönemine çevrildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu dahilinde hareket edecek yönetim, planını hazırladı.
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Buna göre Vincenzo Italiano'nun sildiği ilk futbolcu Milot Rashica oldu.
Siyah-beyazlılar, kontratı haziran ayında bitecek Kosovalı futbolcuyu ocakta bedelsiz gönderecek ya da karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilecek.
AÇILAN KONTENJANA STOPER TAKVİYESİ
Milot Rashica'yla vedalaşacak olan Beşiktaş, stopere deneyimli bir isim transfer edecek. Özellikle Agbadou ve Djalo'nun performansları eleştiri konusu olurken, iki futbolcunun durumunun sezon sonu değerlendirileceği ifade edildi.
RASHICA İÇİN BONSERVİS TALEBİ YOK
Buna göre Vincenzo Italiano'nun sildiği ilk futbolcu Milot Rashica oldu.
Siyah-beyazlılar, kontratı haziran ayında bitecek Kosovalı futbolcuyu ocakta bedelsiz gönderecek ya da karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilecek.
AÇILAN KONTENJANA STOPER TAKVİYESİ
Milot Rashica'yla vedalaşacak olan Beşiktaş, stopere deneyimli bir isim transfer edecek. Özellikle Agbadou ve Djalo'nun performansları eleştiri konusu olurken, iki futbolcunun durumunun sezon sonu değerlendirileceği ifade edildi.
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