Italiano biletini kesti! Bedelsiz transfer ya da fesih

Vincenzo Italiano'nun gözden çıkardığı futbolcu, ara transfer döneminde Beşiktaş'a veda ediyor. Italiano'nun kadroda düşünmediği futbolcunun yerine yapılacak transfer planlaması da netleşti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Kasım 2026 09:01
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Italiano biletini kesti! Bedelsiz transfer ya da fesih
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Beşiktaş'ta gözler ara transfer dönemine çevrildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu dahilinde hareket edecek yönetim, planını hazırladı.

RASHICA İÇİN BONSERVİS TALEBİ YOK

Buna göre Vincenzo Italiano'nun sildiği ilk futbolcu Milot Rashica oldu.



Siyah-beyazlılar, kontratı haziran ayında bitecek Kosovalı futbolcuyu ocakta bedelsiz gönderecek ya da karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilecek.

AÇILAN KONTENJANA STOPER TAKVİYESİ

Milot Rashica'yla vedalaşacak olan Beşiktaş, stopere deneyimli bir isim transfer edecek. Özellikle Agbadou ve Djalo'nun performansları eleştiri konusu olurken, iki futbolcunun durumunun sezon sonu değerlendirileceği ifade edildi.



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