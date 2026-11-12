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Gary Neville'dan Pochettino'ya uyarı

Gary Neville, Mauricio Pochettino'ya ocakta iki savunmacı transferi için garanti almadan Manchester United'ın başına geçmemesini tavsiye etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Kasım 2026 14:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Gary Neville'dan Pochettino'ya uyarı
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Manchester United'da Michael Carrick'in yerine Mauricio Pochettino'nun getirilmesi bekleniyor. Kulübün eski kaptanı Gary Neville, Arjantinli teknik adamın ocak ayında iki savunmacı transferi için garanti almadan görevi kabul etmemesi gerektiğini söyledi.
Neville, Stick to Football podcast'inde şu ifadeleri kullandı: Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "Şu anda Mauricio Pochettino'nun yerinde olsam kendimi sonuna kadar güvenceye alırdım. Bunu da sözleşmeme bir tazminat maddesi koydurarak yapardım. İkincisi, ocakta iki savunmacıya ihtiyacı var. Bu iki oyuncunun alınmasında ısrar etmeli. Bu durumu tersine çevirebilmek için gelecek yaz transferde en az ne kadar bütçe ayrılacağını da garantiye almalı. Sonraki dönem için de bir bütçe istemeli. Yönetim bunları sağlamak zorunda. Aksi halde görevi kabul etmemeli. Bu savunma ve orta sahayla takımın işi çok zor. Üstelik o orta sahaya da para harcandı. İki savunmacı almaları gerekiyor. Hem de iki iyi savunmacı."

"PREMİER LİG'İN EN KÖTÜ SAVUNMA DÖRTLÜSÜ OLABİLİR"

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Neville, Manchester United'ın pazar günkü maçı tamamladığı savunma hattını da eleştirdi:

"Pazar günü maçı sol bekte Diogo Dalot, sağ bekte Noussair Mazraoui, stoperde ise Leny Yoro ve Ayden Heaven'la bitirdiler. Bu, muhtemelen Premier Lig'in en kötü savunma dörtlüsü. Şu anda ligde bundan daha kötü bir dörtlü aklıma gelmiyor. Manchester United'ın savunmasının bu hale geldiğine inanamıyorum."

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