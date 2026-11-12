Trabzonspor'dan Richarlison için hamle

Trabzonspor'da ara transfer dönemi öncesinde forvete yönelik çalışmalar devam ediyor.
TRABZONSPOR'UN HEDEFİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavililer, Franculino Dju'nun performansından memnun kalırken Paul Onuachu'nun henüz beklentileri karşılayamaması nedeniyle golcü takviyesi yapmayı değerlendiriyor. Trabzonspor'da hedeflerden biri de Tottenham'da forma giyen Richarlison..
GELMEYE SICAK BAKIYOR
Karadeniz ekibi, yaz transfer döneminde de ilgilendiği 29 yaşındaki Brezilyalı golcü için Tottenham ile temaslara başladı. Sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan Richarlison'un da Trabzon'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Tottenham 15 milyon Euro talep ederken, pazarlıkların sürdüğü aktarıldı.
Tottenham'da bu sezon 2 maçta süre bulan Richarlison, 1 kez ağları havalandırdı. İngiliz ekibi, 29 yaşındaki futbolcuyu Premier Lig kadrosuna yazmamıştı.
TRABZONSPOR'UN HEDEFİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavililer, Franculino Dju'nun performansından memnun kalırken Paul Onuachu'nun henüz beklentileri karşılayamaması nedeniyle golcü takviyesi yapmayı değerlendiriyor. Trabzonspor'da hedeflerden biri de Tottenham'da forma giyen Richarlison..
GELMEYE SICAK BAKIYOR
Karadeniz ekibi, yaz transfer döneminde de ilgilendiği 29 yaşındaki Brezilyalı golcü için Tottenham ile temaslara başladı. Sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan Richarlison'un da Trabzon'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Tottenham 15 milyon Euro talep ederken, pazarlıkların sürdüğü aktarıldı.
Tottenham'da bu sezon 2 maçta süre bulan Richarlison, 1 kez ağları havalandırdı. İngiliz ekibi, 29 yaşındaki futbolcuyu Premier Lig kadrosuna yazmamıştı.