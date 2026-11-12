Trabzonspor'dan Richarlison için hamle

Trabzonspor, Tottenham'dan Richarlison'un transferi için girişimleri başladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Kasım 2026 08:07
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'dan Richarlison için hamle
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Trabzonspor'da ara transfer dönemi öncesinde forvete yönelik çalışmalar devam ediyor.

TRABZONSPOR'UN HEDEFİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavililer, Franculino Dju'nun performansından memnun kalırken Paul Onuachu'nun henüz beklentileri karşılayamaması nedeniyle golcü takviyesi yapmayı değerlendiriyor. Trabzonspor'da hedeflerden biri de Tottenham'da forma giyen Richarlison..

GELMEYE SICAK BAKIYOR

Karadeniz ekibi, yaz transfer döneminde de ilgilendiği 29 yaşındaki Brezilyalı golcü için Tottenham ile temaslara başladı. Sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan Richarlison'un da Trabzon'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Tottenham 15 milyon Euro talep ederken, pazarlıkların sürdüğü aktarıldı.

Tottenham'da bu sezon 2 maçta süre bulan Richarlison, 1 kez ağları havalandırdı. İngiliz ekibi, 29 yaşındaki futbolcuyu Premier Lig kadrosuna yazmamıştı.  



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