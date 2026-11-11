Galatasaray'da transfer planı ortaya çıktı

Ligde liderliğini sürdüren ve Şampiyonlar Ligi'nde de çıkışa geçen Galatasaray için transfer planlaması başladı. Sarı-kırmızılarda özellikle de Avrupa'da bir üst tura çıkılması durumunda en az 3 transfer hedefleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SAVUNMAYA TRANSFER
Sarı kırmızılılarda savunmaya bir sol stoper takviyesi düşünülüyor. Bu bölgeye yerli ya da +4 yabancı kontenjanına uygun bir isim öncelikli.
ORTA SAHAYA TAKVİYE
Teknik ekip orta sahaya da bir takviye istiyor. Yabancı kontenjanındaki duruma göre bu bölgeye tecrübeli ve yıldız sayılabilecek bir isim düşünülüyor. Orta sahaya 6-8 numara oynayabilen bir futbolcu öncelikli sırada bulunuyor.
SAĞ BEKE ALTERNATİF
Kadroya bir sağ bek eklemesinin yapılması da seçenekler arasında. Özellikle de Singo'nun stoper bölgesinde oynatılacak olmasından dolayı Sallai'ye alternatif bir isim oluşturulabilir.
Kadrodaki ana plandan ayrılan bir futbolcu olması durumunda da ek transferler için rota çizilecek.
Sarı kırmızılılarda savunmaya bir sol stoper takviyesi düşünülüyor. Bu bölgeye yerli ya da +4 yabancı kontenjanına uygun bir isim öncelikli.
ORTA SAHAYA TAKVİYE
Teknik ekip orta sahaya da bir takviye istiyor. Yabancı kontenjanındaki duruma göre bu bölgeye tecrübeli ve yıldız sayılabilecek bir isim düşünülüyor. Orta sahaya 6-8 numara oynayabilen bir futbolcu öncelikli sırada bulunuyor.
SAĞ BEKE ALTERNATİF
Kadroya bir sağ bek eklemesinin yapılması da seçenekler arasında. Özellikle de Singo'nun stoper bölgesinde oynatılacak olmasından dolayı Sallai'ye alternatif bir isim oluşturulabilir.
Kadrodaki ana plandan ayrılan bir futbolcu olması durumunda da ek transferler için rota çizilecek.