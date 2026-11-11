Galatasaray'da transfer planı ortaya çıktı

Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosuna 3 takviye yapmak istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Kasım 2026 16:23
Haber: Trtspor, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da transfer planı ortaya çıktı
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Ligde liderliğini sürdüren ve Şampiyonlar Ligi'nde de çıkışa geçen Galatasaray için transfer planlaması başladı. Sarı-kırmızılarda özellikle de Avrupa'da bir üst tura çıkılması durumunda en az 3 transfer hedefleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SAVUNMAYA TRANSFER

Sarı kırmızılılarda savunmaya bir sol stoper takviyesi düşünülüyor. Bu bölgeye yerli ya da +4 yabancı kontenjanına uygun bir isim öncelikli.

ORTA SAHAYA TAKVİYE

Teknik ekip orta sahaya da bir takviye istiyor. Yabancı kontenjanındaki duruma göre bu bölgeye tecrübeli ve yıldız sayılabilecek bir isim düşünülüyor. Orta sahaya 6-8 numara oynayabilen bir futbolcu öncelikli sırada bulunuyor.

SAĞ BEKE ALTERNATİF

Kadroya bir sağ bek eklemesinin yapılması da seçenekler arasında. Özellikle de Singo'nun stoper bölgesinde oynatılacak olmasından dolayı Sallai'ye alternatif bir isim oluşturulabilir.

Kadrodaki ana plandan ayrılan bir futbolcu olması durumunda da ek transferler için rota çizilecek.  



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