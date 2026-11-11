Sneijder'den Ronaldo tepkisi: "Gerçekten saygısızlık!"

Wesley Sneijder, Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'na vedasının ardından teknik direktör Jorge Jesus'u eleştirdi.

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calendar 11 Kasım 2026 11:22
Haber: Sporx.com
Sneijder'den Ronaldo tepkisi: 'Gerçekten saygısızlık!'
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Wesley Sneijder, tecrübeli yıldız Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'na vedasının ardından teknik direktör Jorge Jesus'u eleştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "EN BAŞINDA ONUNLA KONUŞMALIYDIN"

Jorge Jesus'un Ronaldo'ya yaklaşımını eleştiren Wesley Sneijder ise şunları söyledi:

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"Saygısızlık. Bunu gerçekten saygısızlık olarak görüyorum. Ciddiyim. Teknik direktör olarak en başında onunla oturup konuşmalıydın. 'Dinle, ben bu konuda böyle düşünüyorum' demeliydin."

"BİR KAHVE İÇELİM, SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?"

Ronaldo'nun son milli maçında böyle bir durumun yaşanmasına tepki gösteren Sneijder, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onun son maçında böyle bir durumun ortaya çıkmasına izin veremezsin! Teknik direktör olarak daha akıllıca davranmalı ve 'Dinle, gel bir kahve içelim. Artık seni ilk 11'de oynatmayacağım. Sen bu konuda ne düşünüyorsun?' demeliydin."

"Sonuçta top onda, değil mi? En azından bunu kendisine baş başa söylemiş olursun. Sonra da birlikte bir çözüm bulabilirsiniz, değil mi?"

NE OLMUŞTU?

Portekiz Milli Takımı'nın 41 yaşındaki golcüsü Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz hafta milli takım kariyerini noktaladığını ve kararının hemen yürürlüğe girdiğini açıkladı. Yıldız futbolcunun vedasına giden süreç, eylül ayının sonundaki milli arada Jorge Jesus'la yaşadığı anlaşmazlıkla başladı.

Beş kez Ballon d'Or kazanan Ronaldo, UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç'e karşı oynanan maçta yedek kulübesinde kaldı. Yaşananlardan rahatsız olan Portekizli futbolcu, milli takım kampından ayrıldı.

ÖZÜR DİLEDİ, CEZA ALDI

Ronaldo daha sonra özür dilese de Portekiz Futbol Federasyonu, yıldız oyuncuya para cezası ve men cezası verdi. Men cezasının bu milli ara başlamadan önce sona ermesi bekleniyordu. Böylece Ronaldo, milli takım kariyerine herhangi bir engel olmadan devam edebilecekti.

Ancak Ronaldo veda kararını kendisi verdi. Yıldız futbolcu, açıklamasında "7 numaralı formayı devretme zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

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