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Arda Güler'e Messi benzetmesi!

A Milli Futbol Takımımızın Belçika karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyete rağmen Arda Güler'in attığı frikik golü dünya basınında gündem oldu. İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca, milli yıldızın golünü Lionel Messi'nin 2018-2019 sezonunda Liverpool'a attığı frikik golüne benzetti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Kasım 2026 22:46
Arda Güler'e Messi benzetmesi!
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UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika'yı konuk eden A Milli Futbol Takımımızda Arda Güler, attığı frikik golüyle karşılaşmanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Real Madrid forması giyen 21 yaşındaki futbolcunun kullandığı serbest vuruş, İspanyol basınının da dikkatini çekti.

İspanya'nın dünyaca ünlü spor gazetesi Marca, sosyal medya hesabından Arda Güler'in golünü paylaşarak "Güler, a lo Messi" (Messi gibi Güler) ifadelerini kullandı.

MESSİ'NİN LIVERPOOL'A ATTIĞI GOLÜ HATIRLATTI

Marca, Arda Güler'in Belçika karşısında kaydettiği frikik golünü, Lionel Messi'nin 2018-2019 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda Barcelona formasıyla Liverpool'a attığı frikik golüne benzetti.

Arda'nın vuruş tekniği ve topun kaleye gidişindeki benzerliğe dikkat çeken İspanyol gazetesi, milli futbolcunun golünü Messi'nin unutulmaz frikiklerinden biriyle yan yana getirdi.

A Milli Takımımız Belçika karşısında sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılırken Arda Güler'in golü, İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı.



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