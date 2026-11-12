Fenerbahçe'den orta saha hamlesi: Breno Bidon

Brezilya Ligi'nde sıralamadaki yerini iyileştirmek için mücadele eden Corinthians'ın kilit isimlerinden Breno Bidon'a Avrupa'dan yeniden ilgi var. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'den Felipe Silva'nın haberine göre Fenerbahçe, ocak ayında kadrosuna katmayı değerlendirdiği genç orta saha için nabız yokladı. Sarı-lacivertliler olası bir transfer hamlesi üzerinde dururken henüz resmi görüşmelere başlamadı.
BIDON'UN ÖNCELİĞİ CORINTHIANS
Bidon ve temsilcileri, Corinthians Brezilya Ligi'nin son haftalarını oynarken kendisiyle ilgilenen kulüplerle görüşmeme kararı aldı. Genç futbolcu, geleceğini masaya yatırmadan önce takımının puan tablosundaki zor durumdan çıkmasına yardımcı olmak istiyor.
SAO PAULO DERBİSİNDE İZLENDİ
Fenerbahçe'nin Bidon'a ilgisi yeni değil. Agencia RTI Esporte'nin haberine göre sarı-lacivertliler, kasım ayının başında Sao Paulo derbisinde genç orta sahayı izlemek için bir gözlemci görevlendirdi. Fenerbahçe, sonraki adımına karar vermeden önce oyuncunun performansını ve oyun özelliklerini değerlendiriyor.
BEŞİKTAŞ DA DEVREYE GİRMİŞTİ
Bidon, bu sezon Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti. Siyah-beyazlılar, eylül ayında oyuncunun temsilcileriyle görüştü ve 18 milyon euroluk teklif yapabileceğinin sinyalini verdi. Resmi teklif gecikince ve transfer döneminin kapanışı yaklaşınca oyuncunun temsilcileri temasları sonlandırdı.
SERBEST KALMA BEDELİ 100 MİLYON EURO
Corinthians altyapısından yetişen Breno Bidon'un sözleşmesi Aralık 2029'a kadar devam ediyor. Yurt dışındaki kulüpler için serbest kalma bedeli 100 milyon euro olan genç futbolcunun uzun süreli sözleşmesi, Corinthians'a olası teklifleri acele etmeden değerlendirme imkânı veriyor.
BIDON'UN ÖNCELİĞİ CORINTHIANS
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Bidon ve temsilcileri, Corinthians Brezilya Ligi'nin son haftalarını oynarken kendisiyle ilgilenen kulüplerle görüşmeme kararı aldı. Genç futbolcu, geleceğini masaya yatırmadan önce takımının puan tablosundaki zor durumdan çıkmasına yardımcı olmak istiyor.
SAO PAULO DERBİSİNDE İZLENDİ
Fenerbahçe'nin Bidon'a ilgisi yeni değil. Agencia RTI Esporte'nin haberine göre sarı-lacivertliler, kasım ayının başında Sao Paulo derbisinde genç orta sahayı izlemek için bir gözlemci görevlendirdi. Fenerbahçe, sonraki adımına karar vermeden önce oyuncunun performansını ve oyun özelliklerini değerlendiriyor.
BEŞİKTAŞ DA DEVREYE GİRMİŞTİ
Bidon, bu sezon Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti. Siyah-beyazlılar, eylül ayında oyuncunun temsilcileriyle görüştü ve 18 milyon euroluk teklif yapabileceğinin sinyalini verdi. Resmi teklif gecikince ve transfer döneminin kapanışı yaklaşınca oyuncunun temsilcileri temasları sonlandırdı.
SERBEST KALMA BEDELİ 100 MİLYON EURO
Corinthians altyapısından yetişen Breno Bidon'un sözleşmesi Aralık 2029'a kadar devam ediyor. Yurt dışındaki kulüpler için serbest kalma bedeli 100 milyon euro olan genç futbolcunun uzun süreli sözleşmesi, Corinthians'a olası teklifleri acele etmeden değerlendirme imkânı veriyor.