Enes Ünal'dan Montella açıklaması

"Şöyle bir şey var tabii ki beklentiniz oluyor. Sonuçta sezonu iyi başlamıştım. Tekrar oynamaya başlamıştım uzun süre sonra. Ama dediğim gibi burası bir hizmet yeri. Bir patron var, hocamız, bizim liderimiz. Şu an Sergen hocamız var. Daha önce Montella vardı. Ve Montella hocamızla da gayet iyi bir iletişimimiz vardı. O iletişim hiçbir zaman için kopmadı. O gün öyle bir tercih yaptı. Ve buna da saygı duyuyorum. O daha çok farklı bir şekilde oynamak istiyordu. Ve belki beni tam hazır görmemişti o sakatlıklardan çıkarken. Ona da saygı duyuyorum. Bugün burada olduğum için mutluyum." ifadelerini kullandı.



"ÇOK ÇOK ZOR DÖNEMLERİM OLDU"

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de Belçika ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nın futbolcusu Enes Ünal, tekrar milli takımda olduğu için çok gururlu olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'la Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına katılan Enes Ünal, yeniden milli takımda olduğu için mutlu olduğunu belirtti.Türkiye'yi temsil etmek ve milli takımın bir parçası olmanın kendisi için her zaman gurur kaynağı olduğunu vurgulayan 29 yaşındaki milli futbolcu,diye konuştu.Enes Ünal, şans bulması durumunda elinden gelenin en iyisini yapacağını, mücadeleden de hiçbir zaman kaçmayacağını aktardı.Kendisine yönelik beklentilere ilişkin bir soru üzerine milli futbolcu, şu ifadeleri kullandı:Enes Ünal, milli takımın eski teknik direktörü Vincenzo Montella zamanında kadroya çağrılmamasına ilişkin Montella ile iyi bir iletişiminin olduğunu, ancak teknik direktörünün o gün öyle bir tercih yaptığını ve buna da saygı duyduğunu söyledi.Ünal, konuyla ilgili yaptığı açıklamadaMental olarak nasıl toparladığına ilişkin soruya da Enes Ünal,şeklinde cevap verdi.