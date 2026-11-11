Philadelphia 76ers'ın yıldızı Jaylen Brown, maç öncesinde Jayson Tatum'ın selamını karşılıksız bırakmasıyla ilgili olarak yalnızca takımına odaklandığını ve o sırada dikkatini başka bir şeye vermediğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tatum, hava atışı öncesinde Brown'ın omzuna ve göğsüne dokunarak kendisini selamlamaya çalışmış ancak Brown bu jeste karşılık vermemişti.
Maçın ardından konu hakkında konuşan Brown, şu ifadeleri kullandı:
"Yalnızca sahaya çıkıp takımım için en iyisini yapmaya odaklanmıştım. Dürüst olmak gerekirse diğer şeylere dikkat etmiyordum."
Tatum'ın performansını ve Boston'ın galibiyetini de değerlendiren Brown, eski takımının hakkını teslim etti:
"Jayson'ın hakkını vermek gerekiyor. Bu gece iyi oynadı. Celtics'in de hakkını vermek gerekiyor. Planlarını uyguladılar, çok iyi şut attılar ve bu gece daha iyi olan takım onlardı."
26 dakikada 13 sayı, beş ribaund ve iki asist üreten Brown, dokuz şutunun dördünde isabet buldu. Ancak ilk çeyrekte erken gelen iki faulün ardından ikinci yarının başında dördüncü faulüne ulaştı.
Brown, faul probleminin ritmini etkilediğini söyledi:
"Erken aldığım o iki faul, maç boyunca ritmimi bozdu. Sonrasında da o ritmi yeniden bulmakta zorlandım."
Kendi performansından memnun olmadığını belirten 2024 NBA Finalleri MVP'si, buna rağmen faulleri mazeret olarak kullanmadı:
"Bence bu gece bizden daha iyi oynadılar. Planlarını uyguladılar, çok iyi şut attılar. Haklarını vermeniz gerekiyor."
Yaz dönemindeki takasın ardından eski takımına karşı ilk kez oynamasının hazırlığını etkilemediğini de vurgulayan Brown, şöyle konuştu:
"Özel bir duygu yaşamıyordum. Tamamen odaklanmıştım. Oynamaya hazırdım."
Brown, Philadelphia'nın Boston savunmasına karşı hücumda yeterince iyi yerleşemediğini ve kendisine gelen ikili sıkıştırmaları değerlendiremediğini belirtti:
"Potaya her gittiğimde ikili sıkıştırma getirdiler. Sahaya yeterince iyi yayılamadık ve değerlendirmemiz gereken fırsatları kullanamadık."
Boston, üç sayı çizgisinin gerisinden 49 denemede 22 isabet buldu. Paul George, altı üçlükle 36 sayı üretirken Payton Pritchard 18, Sam Hauser ise 12 sayı kaydetti.
Brown, rakibinin şut performansına ilişkin, "Sam, Payton, PG... Herkes çok yüksek seviyede şut atıyordu. Her yerden isabet buldular" dedi.
Mağlubiyete rağmen kendisine ve takımına güvenmeye devam ettiğini söyleyen Brown, sözlerini şöyle tamamladı:
"İyiyim. Tanrı'ya şükürler olsun. Sevdiğim bu oyunu oynayabildiğim için şanslıyım. Günün sonunda bu sadece basketbol."
"Kendime ve takımıma inanıyorum. Sezonun başından beri böyleydi. Böyle olmaya da devam edecek."
Philadelphia'nın derecesi 9-3'e gerilerken son 10 maçında dokuzuncu galibiyetini alan Boston, 9-2'ye yükseldi.
76ers, perşembe günü Toronto Raptors'ı ağırlayacak.
Maçın ardından konu hakkında konuşan Brown, şu ifadeleri kullandı:
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"Yalnızca sahaya çıkıp takımım için en iyisini yapmaya odaklanmıştım. Dürüst olmak gerekirse diğer şeylere dikkat etmiyordum."
Tatum'ın performansını ve Boston'ın galibiyetini de değerlendiren Brown, eski takımının hakkını teslim etti:
"Jayson'ın hakkını vermek gerekiyor. Bu gece iyi oynadı. Celtics'in de hakkını vermek gerekiyor. Planlarını uyguladılar, çok iyi şut attılar ve bu gece daha iyi olan takım onlardı."
26 dakikada 13 sayı, beş ribaund ve iki asist üreten Brown, dokuz şutunun dördünde isabet buldu. Ancak ilk çeyrekte erken gelen iki faulün ardından ikinci yarının başında dördüncü faulüne ulaştı.
Brown, faul probleminin ritmini etkilediğini söyledi:
"Erken aldığım o iki faul, maç boyunca ritmimi bozdu. Sonrasında da o ritmi yeniden bulmakta zorlandım."
Kendi performansından memnun olmadığını belirten 2024 NBA Finalleri MVP'si, buna rağmen faulleri mazeret olarak kullanmadı:
"Bence bu gece bizden daha iyi oynadılar. Planlarını uyguladılar, çok iyi şut attılar. Haklarını vermeniz gerekiyor."
Yaz dönemindeki takasın ardından eski takımına karşı ilk kez oynamasının hazırlığını etkilemediğini de vurgulayan Brown, şöyle konuştu:
"Özel bir duygu yaşamıyordum. Tamamen odaklanmıştım. Oynamaya hazırdım."
Brown, Philadelphia'nın Boston savunmasına karşı hücumda yeterince iyi yerleşemediğini ve kendisine gelen ikili sıkıştırmaları değerlendiremediğini belirtti:
"Potaya her gittiğimde ikili sıkıştırma getirdiler. Sahaya yeterince iyi yayılamadık ve değerlendirmemiz gereken fırsatları kullanamadık."
Boston, üç sayı çizgisinin gerisinden 49 denemede 22 isabet buldu. Paul George, altı üçlükle 36 sayı üretirken Payton Pritchard 18, Sam Hauser ise 12 sayı kaydetti.
Brown, rakibinin şut performansına ilişkin, "Sam, Payton, PG... Herkes çok yüksek seviyede şut atıyordu. Her yerden isabet buldular" dedi.
Mağlubiyete rağmen kendisine ve takımına güvenmeye devam ettiğini söyleyen Brown, sözlerini şöyle tamamladı:
"İyiyim. Tanrı'ya şükürler olsun. Sevdiğim bu oyunu oynayabildiğim için şanslıyım. Günün sonunda bu sadece basketbol."
"Kendime ve takımıma inanıyorum. Sezonun başından beri böyleydi. Böyle olmaya da devam edecek."
Philadelphia'nın derecesi 9-3'e gerilerken son 10 maçında dokuzuncu galibiyetini alan Boston, 9-2'ye yükseldi.
76ers, perşembe günü Toronto Raptors'ı ağırlayacak.