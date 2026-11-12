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Nicolo Tresoldi için 60 milyon euro!

Milan, Bayern Münih ve bazı Premier Lig ekipleri; Club Brugge'den Nicolo Tresoldi ile ilgileniyor. Club Brugge'nin, 22 yaşındaki golcüden beklentisinin 60 milyon euro olduğu belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Kasım 2026 14:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Nicolo Tresoldi için 60 milyon euro!
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Club Brugge forması giyen Nicolo Tresoldi, bu sezon ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın önemli ekiplerinin dikkatini çekti.

60 MİLYON EURO Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hücum hattına takviye yapmak isteyen Milan, 22 yaşındaki genç golcüyle ilgileniyor.

La Gazzetta dello Sport, Milan'ın, Tresoldi'ye ilgisini duyurdu. Belçika basını ise Milan'ın genç futbolcu için ödemesi gereken bedelin 60 milyon euro olduğunu yazdı.

Milan'ın, Tresoldi transferinde önemli engelleri aşması gerektiği ve genç golcüyü sadece Gonçalo Ramos'a bir alternatif olarak düşünmediğini kanıtlaması gerektiği ifade edildi.

PEŞİNDEKİ DİĞER TAKIMLAR

Öte yandan Milan, Tresoldi transferinde ise yalnız değil! Bayern Münih ve bazı Premier Lig ekipleri de Alman golcüyle ilgileniyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Club Brugge forması altında bu sezon 17 maçta süre bulan Tresoldi, 14 gol attı ve 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Tresoldi'nin, Club Brugge ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.



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