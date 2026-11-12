Manchester United'da Michael Carrick'e veda!

İngiltere Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde aradığını bulamayan Manchester United'da beklenen son gerçekleşti!
İngiliz ekibi, teknik direktör Michael Carrick ile yollarını ayırdı. Manchester United, Carrick için resmi ayrılık açıklamasını da yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulübün veda açıklamasında, "Carrick, bir Manchester United efsanesidir ve her zaman öyle kalacaktır. Tıpkı futbolcu olduğu dönemlerde olduğu gibi, kulübe geri döndüğü süre boyunca da en yüksek özveri ve profesyonellik standartlarıyla hareket etmiştir. Geçen sezon sergilediği liderlik ve elde ettiği başarılar her zaman sevgiyle anılacaktır." denildi.
Manchester United ayrıca Carrick sonrası yeni teknik direktörün de en kısa sürede atanacağını duyurdu.
KÜME DÜŞME HATTINDA!
Manchester United, Michael Carrick yönetiminde bu sezon beklentilerin oldukça altında kaldı. Kırmızı Şeytanlar, 10 haftası geride kalan Premier Lig'de tek galibiyet aldı ve topladığı 8 puanla milli araya küme düşme hattında girdi.
İngiliz ekibi, Carrick yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 2 galibiyetle 6 puan aldı.
İngiliz ekibi, teknik direktör Michael Carrick ile yollarını ayırdı. Manchester United, Carrick için resmi ayrılık açıklamasını da yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulübün veda açıklamasında, "Carrick, bir Manchester United efsanesidir ve her zaman öyle kalacaktır. Tıpkı futbolcu olduğu dönemlerde olduğu gibi, kulübe geri döndüğü süre boyunca da en yüksek özveri ve profesyonellik standartlarıyla hareket etmiştir. Geçen sezon sergilediği liderlik ve elde ettiği başarılar her zaman sevgiyle anılacaktır." denildi.
Manchester United ayrıca Carrick sonrası yeni teknik direktörün de en kısa sürede atanacağını duyurdu.
KÜME DÜŞME HATTINDA!
Manchester United, Michael Carrick yönetiminde bu sezon beklentilerin oldukça altında kaldı. Kırmızı Şeytanlar, 10 haftası geride kalan Premier Lig'de tek galibiyet aldı ve topladığı 8 puanla milli araya küme düşme hattında girdi.
İngiliz ekibi, Carrick yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 2 galibiyetle 6 puan aldı.
> Son 24 saatte izlenenlerden...Tümü