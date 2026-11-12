Jasikevicius'tan sert özeleştiri: 'İlk yarıyı izlemek acı vericiydi'

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 11. haftasında konuk olduğu Paris Basketbol'a uzatma periyodunda 111-109 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan başantrenör Sarunas Jasikevicius, sarı-lacivertli takımın ilk yarıdaki performansından memnun olmadığını dile getirdi.
"İLK YARIYI İZLEMEK ACI VERİCİYDİ"
Mücadeleyi değerlendiren Jasikevicius, şu ifadeleri kullandı:
"Kaç top kaybı yaptık bilmiyorum, çok gibi gözüküyor. Ancak neredeyse 50 dakika oynadık.
İlk yarıyı izlemek çok acı vericiydi. Hep Paris'in bir adım gerisindeydik. Paris bizden çok daha motiveydi.
İkinci yarı çok iyi mücadele ettik, gerçek yüzümüzü gösterdik. Ancak son bölümde birçok şey Paris'in istediği gibi gitti."
"DOĞRU BİR MANTALİTEYLE ÇIKMADIK"
FB TV'ye de konuşan deneyimli çalıştırıcı, takımının karşılaşmanın ilerleyen bölümünde gösterdiği reaksiyona dikkat çekti.
Jasikevicius, "Maça kötü başladık. İlk yarıyı çok kötü oynadık. Ama takımımın karşılaşmanın devamında ilk yarıdaki kötü görüntüye rağmen iyi reaksiyon gösterdiğini söyleyebilirim. Maçın gidişatında çok şeyi değiştirdik. Ama kesinlikle karşılaşmaya doğru bir mantaliteyle çıktığımızı düşünmüyorum. İlk yarıdaki o bölüm bizim içimizde kötü bir his bırakıyor." dedi.
"İLK YARIYI İZLEMEK ACI VERİCİYDİ"
Mücadeleyi değerlendiren Jasikevicius, şu ifadeleri kullandı:
"Kaç top kaybı yaptık bilmiyorum, çok gibi gözüküyor. Ancak neredeyse 50 dakika oynadık.
İlk yarıyı izlemek çok acı vericiydi. Hep Paris'in bir adım gerisindeydik. Paris bizden çok daha motiveydi.
İkinci yarı çok iyi mücadele ettik, gerçek yüzümüzü gösterdik. Ancak son bölümde birçok şey Paris'in istediği gibi gitti."
"DOĞRU BİR MANTALİTEYLE ÇIKMADIK"
FB TV'ye de konuşan deneyimli çalıştırıcı, takımının karşılaşmanın ilerleyen bölümünde gösterdiği reaksiyona dikkat çekti.
Jasikevicius, "Maça kötü başladık. İlk yarıyı çok kötü oynadık. Ama takımımın karşılaşmanın devamında ilk yarıdaki kötü görüntüye rağmen iyi reaksiyon gösterdiğini söyleyebilirim. Maçın gidişatında çok şeyi değiştirdik. Ama kesinlikle karşılaşmaya doğru bir mantaliteyle çıktığımızı düşünmüyorum. İlk yarıdaki o bölüm bizim içimizde kötü bir his bırakıyor." dedi.
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