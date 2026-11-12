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İsviçre'de Manzambi kadrodan çıkarıldı

İsviçre Futbol Federasyonu, sakatlığı bulunan Johan Manzambi'nin milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Kasım 2026 15:11 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2026 15:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
İsviçre'de Manzambi kadrodan çıkarıldı
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İsviçre Milli Takımı'nda Johan Manzambi, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İsviçre Futbol Federasyonu, ağrıları nedeniyle milli takım kampına pazartesi günü katılan Manzambi'nin tam olarak iyileşmediğini ve Slovenya ile İskoçya'ya karşı oynanacak maçlarda forma giyemeyeceğini açıkladı.

21 yaşındaki genç futbolcu, cuma günü kulübü Aston Villa'ya geri dönecek.

LİGDEN SONRA GALATASARAY!

Aston Villa, milli maçların ardından ligde sahasında Sunderland'i konuk edecek ve ardından 24 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak.

İngiliz ekibi, sakatlığı bulunan Johan Manzambi'nin durumunun netleşmesi bekliyor.



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