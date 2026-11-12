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Fenerbahçe'den Oğuz Aydın ve Archie Brown kararı

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın ve Archie Brown performansıyla Avrupa'nın radarında. İlginin farkında olan sarı-lacivertli yönetimden iki futbolcu için dikkat çeken bir karar çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Kasım 2026 11:01
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Oğuz Aydın ve Archie Brown kararı
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Fenerbahçe'de Oğuz Aydın ve Archie Brown, Avrupa'nın radarında. Sarı-lacivertlilerin ise iki futbolcusunu kolay kolay kaybetmeye niyeti yok. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Archie Brown ve Oğuz Aydın'a olan ilginin farkında olan Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre sarı-lacivertli kulüp, iki futbolcunun da sözleşmesini yenilemek istiyor.

Fenerbahçe'nin Archie Brown ve Oğuz Aydın'la sözleşme yenileyerek, muhtemel bir transfer görüşmesi durumunda elini güçlendirmek istiyor.



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