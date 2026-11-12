Fenerbahçe'den Oğuz Aydın ve Archie Brown kararı

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın ve Archie Brown, Avrupa'nın radarında. Sarı-lacivertlilerin ise iki futbolcusunu kolay kolay kaybetmeye niyeti yok. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Archie Brown ve Oğuz Aydın'a olan ilginin farkında olan Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre sarı-lacivertli kulüp, iki futbolcunun da sözleşmesini yenilemek istiyor.
Fenerbahçe'nin Archie Brown ve Oğuz Aydın'la sözleşme yenileyerek, muhtemel bir transfer görüşmesi durumunda elini güçlendirmek istiyor.
Fenerbahçe'nin Archie Brown ve Oğuz Aydın'la sözleşme yenileyerek, muhtemel bir transfer görüşmesi durumunda elini güçlendirmek istiyor.
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