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Utah'a Markkanen darbesi: 1 ay yok

Utah Jazz'in yıldızı Lauri Markkanen, sağ elindeki kırık nedeniyle en az bir ay sahalardan uzak kalacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Kasım 2026 13:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Utah'a Markkanen darbesi: 1 ay yok
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ESPN'den Shams Charania ve Tim MacMahon'ın haberine göre Utah Jazz oyuncusu Lauri Markkanen'in sağ elinde kayma olmayan bir kırık tespit edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 29 yaşındaki yıldızın en az bir ay forma giyemeyeceği belirtildi.

Markkanen, başlangıçta sağ el bileğinde burkulma olduğu düşünülerek Utah'ın son iki karşılaşmasında görev yapmamıştı.

Fin oyuncu, bu sezon çıktığı sekiz maçta 18.0 sayı, 6.8 ribaund ve 2.0 asist ortalamaları yakaladı.

Sezona 1-10'luk dereceyle başlayan Jazz, Markkanen'in yokluğunda önemli bir hücum seçeneğinden mahrum kalacak.



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