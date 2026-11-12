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Thomas Reis'e büyük müjde!

Ligde 6'da 6 yaparak 2. sıraya yükselen Trabzonspor'da Thomas Reis'ın eli Milli aranın ardından güçlenecek. Dju, Aral Şimşir ve Folcarelli'nin Eyüpspor maçı öncesinde takımla çalışmalara başlaması beklenirken, uzun süredir sahalardan uzak kalan Malinovskyi de dönüş yolunda.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Kasım 2026 11:04
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Thomas Reis'e büyük müjde!
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Trabzonspor'da milli ara, sakatlıklarla boğuşan oyuncular için kritik bir fırsata dönüştü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Son haftalarda daralan kadroyla hem Avrupa'da hem de ligde mücadele eden Thomas Reis'ın yüzünü güldürecek gelişmeler yaşanıyor...

Tedavileri devam eden Franculino Dju, Aral Şimşir ve Tim Jabol-Folcarelli'nin milli arada takımla çalışmalara katılması planlandı. Üç oyuncu arasında Eyüpspor karşılaşmasına yetişme ihtimali en yüksek isimler Folcarelli ile Aral... Aral, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı ve tedavisine Trabzon'da devam edilecek. Franculino Dju ise Rize deplasmanında daha ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Dju antrenmanlara katılsa bile iç sahadaki Eyüpspor mücadelesinde riske edilmeyebilir. Çünkü devamında hem zor hem de yoğun fikstür var.



BATAGOV GERİ SAYIMDA

Uzun süredir takımdan ayrı kalan Ruslan Malinovskyi'nin de bireysel ve topla çalışmalarını artırdığı ve artık takıma katılmasının beklendiği öğrenildi. Ukraynalı orta saha formaya kavuşmak için sabırsızlanıyor. Dizindeki sakatlığı geçtikten sonra bu kez diğer bacağından adale sakatlığı yaşayan Batagov ise geri sayımda. Aralık ayında yıldız stoperin döneceği konuşulsa da daha erken takım antrenmanlarına başlayabilir.  

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