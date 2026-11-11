Vinicius'un çok konuşulan görüntülerinin sırrı ortaya çıktı

Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior, Dubai'de görüntülendiği anlarla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Yıldız futbolcunun çevresindeki kalabalık ekip ve kendisine sunulan özel hizmet dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sosyal medyada yayılan görüntülerde Vinicius Junior'a bir kameramanın ve güvenlik görevlisinin eşlik ettiği görülürken, iki çalışanın da yıldız futbolcunun konforu için görev yaptığı dikkat çekti.



Görüntülerde bir çalışanın Vinicius'un üzerine güneş gelmesini önlemek için şemsiye tuttuğu, diğerinin ise taşınabilir fan yardımıyla futbolcuyu serinlettiği görüldü. Görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, Brezilyalı futbolcunun Dubai'de bulunma nedeni de merak konusu oldu.





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👀 Vinicius Junior'un Dubai'deki konforu için seferber olan ekip: 📹 Kameraman 🛡️ Güvenlik görevlisi ☂️ Şemsiye tutan çalışan 💨 Fan tutan çalışan https://t.co/lT40oEVb2t



— Sporxtv (@sporxtv) November 10, 2026

İspanyol basınında yer alan bilgilere göre Vinicius Junior, Dubai'de tatil yapmak için değil, ticari yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla bulunuyordu.Brezilyalı futbolcu, Real Madrid ile Dubai'nin turizm markası Visit Dubai arasındaki ticari iş birliği kapsamında şehirde reklam ve tanıtım çekimlerine katıldı. Real Madrid ile Visit Dubai arasındaki ortaklık 2023 yılında başlamıştı. Anlaşma doğrultusunda kulüp oyuncularının Dubai'nin tanıtım faaliyetlerinde yer alması ve yılda bir kez şehri ziyaret etmesi gerekiyor.Vinicius'un Dubai'deki çekimlerinde Real Madrid World tema parkının tanıtımına yönelik içeriklerin de yer aldığı aktarıldı.Vinicius Junior'un Dubai ziyaretinin zamanlaması da dikkat çekti. Villarreal karşılaşmasında gördüğü kırmızı kartın ardından 4 maç ceza alan Brezilyalı futbolcu, bu süreçte LaLiga'da forma giyemedi.Real Madrid'in izniyle ticari çalışmalarını gerçekleştirmek üzere Dubai'ye giden Vinicius, Valencia karşılaşmasıyla cezasını tamamladı.Dubai'deki reklam çekimlerinin ardından Brezilya Milli Takımı'na katılacak olan Vinicius Junior, kasım ayındaki hazırlık maçlarında görev alacak.Brezilya, 14 Kasım'da Japonya, 17 Kasım'da ise Singapur ile karşı karşıya gelecek. İki mücadele de Singapur'daki Ulusal Stadyum'da oynanacak.