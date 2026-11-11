Vinicius'un çok konuşulan görüntülerinin sırrı ortaya çıktı

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'un Dubai'de kalabalık bir ekiple dolaştığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Bir çalışanın şemsiye tuttuğu, diğerinin ise taşınabilir fanla serinlettiği yıldız futbolcunun Dubai'de bulunma nedeni de ortaya çıktı.

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calendar 11 Kasım 2026 01:07 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2026 01:59
Haber: Sporx.com
Vinicius'un çok konuşulan görüntülerinin sırrı ortaya çıktı
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Vinícius Júnior
Vinícius Júnior
Real Madrid

Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior, Dubai'de görüntülendiği anlarla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Yıldız futbolcunun çevresindeki kalabalık ekip ve kendisine sunulan özel hizmet dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sosyal medyada yayılan görüntülerde Vinicius Junior'a bir kameramanın ve güvenlik görevlisinin eşlik ettiği görülürken, iki çalışanın da yıldız futbolcunun konforu için görev yaptığı dikkat çekti.

Görüntülerde bir çalışanın Vinicius'un üzerine güneş gelmesini önlemek için şemsiye tuttuğu, diğerinin ise taşınabilir fan yardımıyla futbolcuyu serinlettiği görüldü. Görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, Brezilyalı futbolcunun Dubai'de bulunma nedeni de merak konusu oldu.

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DUBAİ'DE REKLAM ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ

İspanyol basınında yer alan bilgilere göre Vinicius Junior, Dubai'de tatil yapmak için değil, ticari yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla bulunuyordu.

Brezilyalı futbolcu, Real Madrid ile Dubai'nin turizm markası Visit Dubai arasındaki ticari iş birliği kapsamında şehirde reklam ve tanıtım çekimlerine katıldı. Real Madrid ile Visit Dubai arasındaki ortaklık 2023 yılında başlamıştı. Anlaşma doğrultusunda kulüp oyuncularının Dubai'nin tanıtım faaliyetlerinde yer alması ve yılda bir kez şehri ziyaret etmesi gerekiyor.

Vinicius'un Dubai'deki çekimlerinde Real Madrid World tema parkının tanıtımına yönelik içeriklerin de yer aldığı aktarıldı.

REAL MADRID'DEN İZİN ALDI

Vinicius Junior'un Dubai ziyaretinin zamanlaması da dikkat çekti. Villarreal karşılaşmasında gördüğü kırmızı kartın ardından 4 maç ceza alan Brezilyalı futbolcu, bu süreçte LaLiga'da forma giyemedi.

Real Madrid'in izniyle ticari çalışmalarını gerçekleştirmek üzere Dubai'ye giden Vinicius, Valencia karşılaşmasıyla cezasını tamamladı.

SIRADAKİ DURAK BREZİLYA MİLLİ TAKIMI

Dubai'deki reklam çekimlerinin ardından Brezilya Milli Takımı'na katılacak olan Vinicius Junior, kasım ayındaki hazırlık maçlarında görev alacak.

Brezilya, 14 Kasım'da Japonya, 17 Kasım'da ise Singapur ile karşı karşıya gelecek. İki mücadele de Singapur'daki Ulusal Stadyum'da oynanacak.

Böylece sosyal medyada gündem olan şemsiye ve fan görüntülerinin arkasındaki nedenin, Vinicius Junior'un Dubai'de gerçekleştirdiği reklam çekimleri olduğu ortaya çıktı.

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