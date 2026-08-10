Türkiye'nin en pahalı sigarası ne kadar kaç para?

Türkiye'de sigara fiyatları merak ediliyor. Sigara fiyatları her yıl içinde 2 kez zamlanıyor ve yeni fiyatların neler olacağı merakla araştırılıyor. Ülkemizde bir çok farklı marka sigara satılıyor. Satılan sigaralar ücreti karşılığında satın alınarak tüketici ile buluşuyor. Sigara içenler kadar sigarayı bırakmak isteyenler de bulunuyor. Sigarayı bırakmak isteyenler için yapılan uyarılar dikkate alınarak uygulanmaya çalışılıyor.
Sigara fiyatlarına yeni zam geldi. Zam gelen sigara üreticisi grubu tarafından 2 Türk Lirası zam yapıldığı belirtildi. Buna göre en ucuz sigara ve en pahalı sigara fiyatlarında değişiklikler oldu.
TÜRKİYE'DE EN UCUZ SİGARANIN PAKET FİYATI 23 TÜRK LİRASI
TÜRKİYE'DE EN PAHALI SİGARANIN PAKET FİYATI 31,5 TÜRK LİRASI GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2022 West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL Imperial Classic Red - 28,00 TL
Marlboro Roll 50: 29,00 TL Marlboro Edge: 29,00 TL Marlboro Touch: 30,00 TL Marlboro: 31,00 TL Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 31,00 TL Davidoff C Line Blue - 28,00 TL Lark: 28,00 Parliament: 31,50 TL L&M: 27,50 TL Muratti: 29,00 TL Muratti BLU: 28,00 TL Lark: 28,00 TL Chesterfield: 27,50 TL Winston: 29 TL Camel: 28 TL LD: 27,5 TL Kent Slims: 29 TL Monte Carlo: 27,50 TL Camel Slender: 27,50 Camel Yellow 100: 48 TL Chesterfield: 27,50 TL SON DAKİKA | ÖTV'DE ARTIŞ YÜZDE 47!
Sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış gösterdi. ÖTV'deki artış oranı yüzde 47 oldu. EN UCUZ SİGARA NE KADAR OLACAK?
Sigara ve alkol grubundan alınan ÖTV'de artış oranı yüzde 47,39 oldu. Artış oranları 4 Temmuz itibarı ile yenilendi. Buna göre 3 sigara üreticisi ve dağıtıcısı firmanın sigara fiyatlarına 2 Türk Lirası zam geldi. İŞTE GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ 2021
Tiryakiler, sigara fiyatları konusunda internette aramalarına devam ediyor. Sigaraya zam geldi iddiaları arasında British American Tobacco ürünü olan Kent sigara markasıda bulunuyor. Kent marka sigara içen tiryakiler Kent sigaraya zam geldi mi? Kent sigara fiyatı ne kadar? Kent switch ne kadar? Marlboro touch fiyatı şeklinde Google'a sordu. SİGARAYA NE KADAR ZAM YAPILDI?
2022 güncel sigara fiyatlarının ne kadar olduğuna ilişkin güncel zamlar belli oldu. Hem hem ÖTV hem de doların yükselmesinden kaynaklı zamların sigara paketlerine ne kadardan yansıyacağı açıklandı. Yapılan resmi açıklamada sigaralara 2 TL zam yapıldığı belirlendi.
13 Mart sigara zammı sonrasında her bir sigara paketinin bundan böyle 2 TL zamlı olarak satışa sunulacağı belirtildi. ZAM OLMADAN ÖNCE SİGARA FİYATLARI CAMEL SİGARA FİYATLARI
Camel Uzun Fiyatı 15,00 TL
Camel Kısa – Box Fiyatı 15,00 TL
Camel Kısa – Soft Fiyatı 15,00 TL
Camel White Fiyatı 15,00 TL
Camel Brown Fiyatı 15,00 TL
Camel Black Fiyatı 15,00 TL
Camel Deep Blue – Uzun Fiyatı 15,00 TL
Camel Deep Blue – Kısa Fiyatı 15,00 TL
Camel Blue Fiyatı 15,00 TL
Camel Dark Blue Fiyatı 15,00 TL
Camel Line Fiyatı 15,00 TL
Camel Rework Fiyatı 15,00 TL
Camel Slender Fiyatı 14,50 TL
Camel Slender Gray Fiyatı 14,50 TL WINSTON SİGARA FİYATLARI
Winston Uzun Fiyatı 16,00 TL
Winston Kısa – Box Fiyatı 16,00 TL
Winston Kısa – Soft Fiyatı 16,00 TL
Winston Light – Uzun Fiyatı 16,00 TL
Winston Light – Kısa Fiyatı 16,00 TL
Winston Süper Light Fiyatı 16,00 TL
Winston Süper Light Slim Fiyatı 16,00 TL
Winston Light Slim Fiyatı 16,00 TL
Winston One Fiyatı 15,00 TL
Winston Dark Blue Fiyatı 15,00 TL
Winston Deep Blue Fiyatı 15,00 TL
Winston Xsence Blue Fiyatı 15,00 TL
Winston Xsence One Fiyatı 15,00 TL
Winston Slender Rework Fiyatı 15,00 TL
Winston Slender 4 Fiyatı 15,00 TL
Winston Slender 7 Fiyatı 15,00 TLCHESTERFIELD SİGARA FİYATLARI
Chesterfield Fiyatı 14,50 TL
Chesterfield Blue Fiyatı 14,00 TL
Chesterfield Gray Fiyatı 14,00 TL
Chesterfield Mode Navy Fiyatı 14,00 TL
L&M SİGARA FİYATLARI (Zamlı)
L&M Uzun Fiyatı 14,50 TL
L&M Kısa Fiyatı 14,50 TL
L&M Blue Line Fiyatı 14,50 TL
L&M Mode Red Fiyatı 14,00 TL MONTE CARLO SİGARA FİYATLARI
Monte Carlo Fiyatı 14,50 TL
Monte Carlo Slender Fiyatı 14,00 TL LD SİGARA FİYATLARI (Zamlı)
LD Fiyatı 14,00 TL ROTHMANS SİGARA FİYATLARI
Rothmans Fiyatı (Tüm Ürünler) 17,50 TL KENT FİYATLARI
Kent Blue Fiyatı 18,00 TL
Kent Gray Fiyatı 18,00 TL
Kent White Fiyatı 18,00 TL
Kent D Range Grey Fiyatı 18,00 TL
Kent D Range Blue Fiyatı 18,00 TL
Kent N Range Black Fiyatı 21,00 TL
Kent N Range Gray Fiyatı 21,00 TL VICEROY SİGARA FİYATLARI
Viceroy Uzun (Kırmızı, Mavi, Gray) Fiyatı 18,00 TL
Viceroy Kısa (Kırmızı, Mavi, Gray) Fiyatı 18,00TL
Viceroy Switch Fiyatı 18,00 TL
Viceroy Switch Mentollü Fiyatı 18,00 TL PALL MALL SİGARA FİYATLARI
Pall Mall Kırmızı Fiyatı 18,00 TL
Pall Mall Mavi Fiyatı 18,00 TL
Pall Mall Turuncu Fiyatı 18,00 TL
Pall Mall Siyah Fiyatı 18,00 TL
Pall Mall Amber Fiyatı 18,00 TL HD GRUBU SİGARA FİYATLARI
HD Blue Slims Family Fiyatı 12,00 TL
HD Katıksız Red Kısa Fiyatı 11,50 TL
HD Katıksız Red Uzun Fiyatı 11,50 TL
HD Blue Kısa Fiyatı 11,50 TL
HD Blue Uzun Fiyatı 11,50 TL
President Kısa Fiyatı 11,50 TL
President Uzun Fiyatı 11,50 TL
President Katıksız Fiyatı 11,50 TL
President Q Size (Red, White, Sea, Ocean Blue) Fiyatı 11,00 TL
Medley Kısa Family Fiyatı 11,00 TL
Vigor Cerulean Kısa Fiyatı 11,50 TL
Vigor Cerulean Uzun Fiyatı 11,50 TL
Vigor Cerulean Slims Fiyatı 11,50 TL
MMC Kısa Family Fiyatı 11,00 TL
Violet Menthol Slims Fiyatı 15,00 TL
Hazar Kısa Family Fiyatı 10,00 TL
Point Blue Slims Fiyatı 10,00 TL
Winner Slims Family Fiyatı 12,50 TL
Winner Kısa TF – Rouge Fiyatı 11,00 TL TEKEL 2000 SİGARA FİYATLARI
Tekel 2000 Fiyatı (Tüm Ürünler) 17,50 TLTEKEL 2001 SİGARA FİYATLARI
Tekel 2001 Fiyatı (Tüm Ürünler) 17,50 TL SAMSUN 216 SİGARA FİYATLARI
Samsun Fiyatı (Tüm Ürünler) 18,00 TL
Samsun 216 Fiyatı (Tüm Ürünler) 18,00 TL MALTEPE SİGARA FİYATLARI
Maltepe Fiyatı (Tüm Ürünler) 18,00 TL LUCKY STRIKE SİGARA FİYATLARI
Lucky Strike Fiyatı 11,50 TL VOGUE SİGARA FİYATLARI
Vogue Mavi Fiyatı 14,00 TL
Vogue Yeşil Mentollü Fiyatı 14,00 TL ANADOLU SİGARA FİYATLARI
Anadolu Sigara Fiyatı8,50 TL IMPERIAL TABACCO SİGARA FİYATLARI
Davidoff Burgundy PL Fiyatı 17,00 TL
Davidoff Ivory PL Fiyatı 17,00 TL
Davidoff One PL Fiyatı 17,00 TL
Davidoff Ivory Slims Fiyatı 18,00 TL
Davidoff Blue Slims Fiyatı 18,00 TL
Davidoff One Slims Fiyatı 18,00 TL
Davidoff C-Line Blue Fiyatı 14,00 TL
Davidoff C-Line Grey Fiyatı 14,00 TL
Imperial Classic Red SL Fiyatı 13,00 TL
Polo Slims Blue Fiyatı 14,00 TL
Polo Slims Grey Fiyatı 14,00 TL
Bianca Rose Slims Fiyatı 15,00 TL
West Blue KS Fiyatı 11,00 TL
West Blue SL Uzun Fiyatı 14,00 TL
West Grey KS Fiyatı 11,00 TL
West Navy Blue KS Fiyatı 11,00 TL
West One KS Fiyatı 11,00 TL
West Red KS Fiyatı 13,00 TL
West Navy Line Fiyatı 13,00 TL DÜNYA SİGARAYI BIRAKMA GÜNÜ
Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde konu hakkında bilgi vermek, farkındalık oluşturmak ve kullananların sigarayı bırakma kararı almalarını sağlamak amacıyla Ankara'da bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenledi.
Etkinliğe katılan vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapıldı. 0-3 ppm normal, 4-6 ppm pasif içici, 7 ve üzeri ppm'in ise bağımlı olarak tanımlandığı ölçüm sonuç değerlerine göre bağımlılar, sigarasız sağlıklı bir hayatın ilk adımını atmaları yönünde teşvik edildi. SİGARA BIRAKMA YOLLARI
Uzmanlar tarafından tütün ve tütün ürünlerinin zararları, neden olduğu hastalıklar, pasif içicilik, sigarayı bırakmanın yolları konuları anlatıldı. Karbonmonoksit ölçüm sonucu yüksek değerde çıkan vatandaşlara, destek alabilecekleri Sigara Bırakma Poliklinikleri ve ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı hakkında bilgi verildi. Ayrıca katılımcılar, yanlarında bulunduğu takdirde sigara paketlerini etkinlikte yer alan sigara atık kutusuna atma ve hemen orada sigarayı bırakma kararı alma yönünde teşvik edildi.
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı yapılan etkinliklerde broşürler ve çeşitli hediyeler verildi.
Konu hakkında hazırlanan mesajlar ve etkinlik fotoğrafları Sağlık Bakanlığının, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün (Sağlıklı Yaşa) ve İl Sağlık Müdürlüklerinin resmi sosyal medya hesaplarından #HavanıKoruve #SigarayıBırakmaGünüetiketleriyle paylaşıldı.
Vatandaşların ve medyanın yoğun ilgi gösterdiği Ankara'daki etkinlikte 368 kişinin karbonmonoksit ölçümü yapıldı. Sonuçlara göre 368 kişiden 36'sı sigara kullanmıyor, 141'i pasif içici ve 191'i bağımlı.