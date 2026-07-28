İşte Fenerbahçe'nin Leao için ilk teklifi!

Fenerbahçe'nin Milan forması giyen Rafael Leao'nun transferi konusunda İtalyan ekibiyle görüşmelere başladığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, Portekizli yıldızın transferi için Milano'ya gitti.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde; Fenerbahçe'nin, Rafael Leao'nun bonservisi için Milan'a yaklaşık 40 milyon euro teklif ettiği belirtildi. İtalyan devinin ise 27 yaşındaki futbolcu için başlangıçta 60 milyon euro talep ettiği aktarıldı.
Taraflar arasındaki yaklaşık 20 milyon euroluk farkın bonuslar ve ödeme planı üzerinden azaltılabileceği ifade edildi. İlk teklifin Milan'ın beklentisinin altında kaldığı ancak görüşmelerin devam edeceği kaydedildi.
LEAO'YA YILLIK 10 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin transfer için ayırdığı bütçenin önemli bir bölümünü oyuncunun maaşına kullanmayı planladığı öne sürüldü.
Sarı-lacivertlilerin Rafael Leao'ya yıllık yaklaşık 10 milyon euro kazanç sağlayacak bir sözleşme önerdiği belirtildi. Fenerbahçe yönetiminin bu yüksek maaş teklifiyle Portekizli yıldızı İstanbul'a gelmeye ikna etmeyi hedeflediği aktarıldı.
MILANO'DA KRİTİK GÖRÜŞME
Cihan Kamer'in Milano'ya gelişinin ardından Milan yöneticileriyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştireceği ifade edildi. Fenerbahçeli yöneticinin İtalya'dan kesinleşmiş bir transferle dönmesinin beklenmediği ancak taraflar arasında anlaşma zemini oluşturmayı amaçladığı kaydedildi.
Milan'ın sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Avustralya'ya gidecek olan Leao'nun da gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi. Kulüplerin anlaşması durumunda yıldız futbolcuyla yürütülen görüşmelerin hız kazanabileceği vurgulandı.
GALATASARYA DA DEVREDE
Haberde Rafael Leao transferi için Galatasaray'ın da temaslarda bulunduğu iddia edildi. Sarı-kırmızılıların, Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan mücadele edecek olmasını görüşmelerde önemli bir avantaj olarak kullandığı aktarıldı.
Fenerbahçe'nin ise rakibinden önce somut adım atarak Milano'ya temsilci göndermesinin transfer yarışında sarı-lacivertlileri bir adım öne taşıdığı ifade edildi.
FENERBAHÇE HIZLANDIRMAK İSTİYOR
Şampiyonlar Ligi elemelerinde yoluna devam eden Fenerbahçe, Rafael Leao transferini kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı hedefliyor. Sarı-lacivertli yönetimin, Milan ile bonservis pazarlığında anlaşma sağlaması halinde oyuncu cephesiyle yapılan görüşmeleri de tamamlamak istediği belirtildi.
MILAN'A 50 MİLYON EUROYA MAL OLDU
Milan, Rafael Leao'yu 2019 yılında Lille'den 49,5 milyon euro bonservis ve 500 bin euro bonus karşılığında kadrosuna katmıştı.
Bir dönem piyasa değeri 90 milyon euroya kadar yükselen Portekizli futbolcunun güncel piyasa değerinin 50 milyon euro olduğu belirtiliyor.
2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
10 Haziran 1999 doğumlu olan Rafael Leao, sol kanadın yanı sıra 10 numara ve santrfor bölgelerinde de görev yapabiliyor. 1,88 metre boyundaki Portekizli futbolcunun AC Milan ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.
FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ
📍Cihan Kamer, Rafael Leao transferi için İtalya'da! pic.twitter.com/h4Wkvmk3Ns https://t.co/DRuxxKnOB1
— Sporx (@sporx) July 27, 2026
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde; Fenerbahçe'nin, Rafael Leao'nun bonservisi için Milan'a yaklaşık 40 milyon euro teklif ettiği belirtildi. İtalyan devinin ise 27 yaşındaki futbolcu için başlangıçta 60 milyon euro talep ettiği aktarıldı.
Taraflar arasındaki yaklaşık 20 milyon euroluk farkın bonuslar ve ödeme planı üzerinden azaltılabileceği ifade edildi. İlk teklifin Milan'ın beklentisinin altında kaldığı ancak görüşmelerin devam edeceği kaydedildi.
LEAO'YA YILLIK 10 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin transfer için ayırdığı bütçenin önemli bir bölümünü oyuncunun maaşına kullanmayı planladığı öne sürüldü.
Sarı-lacivertlilerin Rafael Leao'ya yıllık yaklaşık 10 milyon euro kazanç sağlayacak bir sözleşme önerdiği belirtildi. Fenerbahçe yönetiminin bu yüksek maaş teklifiyle Portekizli yıldızı İstanbul'a gelmeye ikna etmeyi hedeflediği aktarıldı.
MILANO'DA KRİTİK GÖRÜŞME
Cihan Kamer'in Milano'ya gelişinin ardından Milan yöneticileriyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştireceği ifade edildi. Fenerbahçeli yöneticinin İtalya'dan kesinleşmiş bir transferle dönmesinin beklenmediği ancak taraflar arasında anlaşma zemini oluşturmayı amaçladığı kaydedildi.
Milan'ın sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Avustralya'ya gidecek olan Leao'nun da gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi. Kulüplerin anlaşması durumunda yıldız futbolcuyla yürütülen görüşmelerin hız kazanabileceği vurgulandı.
GALATASARYA DA DEVREDE
Haberde Rafael Leao transferi için Galatasaray'ın da temaslarda bulunduğu iddia edildi. Sarı-kırmızılıların, Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan mücadele edecek olmasını görüşmelerde önemli bir avantaj olarak kullandığı aktarıldı.
Fenerbahçe'nin ise rakibinden önce somut adım atarak Milano'ya temsilci göndermesinin transfer yarışında sarı-lacivertlileri bir adım öne taşıdığı ifade edildi.
FENERBAHÇE HIZLANDIRMAK İSTİYOR
Şampiyonlar Ligi elemelerinde yoluna devam eden Fenerbahçe, Rafael Leao transferini kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı hedefliyor. Sarı-lacivertli yönetimin, Milan ile bonservis pazarlığında anlaşma sağlaması halinde oyuncu cephesiyle yapılan görüşmeleri de tamamlamak istediği belirtildi.
MILAN'A 50 MİLYON EUROYA MAL OLDU
Milan, Rafael Leao'yu 2019 yılında Lille'den 49,5 milyon euro bonservis ve 500 bin euro bonus karşılığında kadrosuna katmıştı.
Bir dönem piyasa değeri 90 milyon euroya kadar yükselen Portekizli futbolcunun güncel piyasa değerinin 50 milyon euro olduğu belirtiliyor.
2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
10 Haziran 1999 doğumlu olan Rafael Leao, sol kanadın yanı sıra 10 numara ve santrfor bölgelerinde de görev yapabiliyor. 1,88 metre boyundaki Portekizli futbolcunun AC Milan ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.