Galatasaray'dan tatsız prova

Galatasaray, Avusturya'daki yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçta İtalya'nın Venezia FC takımı ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Linz kentindeki Hofmann Personal Stadı'nda oynanan mücadelede Sarı-Kırmızılılar 3-0 mağlup oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısında Venezia, birçok pozisyon yakalasa da kaleci Jankat Yılmaz, yaptığı kurtarışlarla gole engel oldu ve soyunma odasına 0-0 beraberlikle gidildi.
Galatasaray'da milli oyuncu Barış Alper Yılmaz, penaltı fırsatından yararlanamadı.
Karşılaşmanın 90. dakikasında topun başına geçen Barış Alper'in vuruşunu kaleci Matteo Grandi kurtardı.
AVUSTURYA'DAKİ İKİ MAÇTAN DA MAĞLUP AYRILDI
Galatasaray, Avusturya'da oynadığı iki maçta da yenildi.
Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında iki hazırlık maçı yapan sarı-kırmızılı takım, Monza'ya 2-0, Venezia'ya ise 3-0 kaybetti.
OKAN BURUK'UN TERCİHLERİ
Galatasaray, Linz kentindeki Hofmann Personal Stadı'nda oynanan maça Jankat Yılmaz, Roland Sallai, Arda Ünyay, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Eren Elmalı ve Victor Osimhen ilk 11'iyle başladı.
Okan Buruk, karşılaşmanın 46. dakikasında Berat Luş'u oyuna soktu. Tecrübeli teknik adam, 62. dakikada Barış Alper Yılmaz, Victor Nelsson, Gabriel Sara, Renato Nhaga ve Lesley Ugochukwu'yu oyuna dahil ederken 79. dakikada da Leroy Sane, Eyüp Aydın, Elias Jelert ile Yusuf Sivaslıoğlu'nu sahaya sürdü.
Avusturya kampının ardından İstanbul'a dönecek sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta 2 Ağustos Pazar günü Fransa temsilcisi Rennes ve 8 Ağustos Cumartesi günü de İspanya'dan Villarreal ile hazırlık maçı oynayacak.
Karşılaşmanın ilk yarısında Venezia, birçok pozisyon yakalasa da kaleci Jankat Yılmaz, yaptığı kurtarışlarla gole engel oldu ve soyunma odasına 0-0 beraberlikle gidildi.
İkinci yarıya iyi başlayan İtalya ekibi, 71. dakikada John Yeboah'ın golüyle 1-0 öne geçti. 75. dakikada Lion Lauberbach'ın penaltıdan bulduğu golle farkı 2'ye çıkaran Venezia, yine bu oyuncunun 90+2. dakikada fileleri havalandırmasıyla sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Jankat Yılmaz maça damga vuruyor! Bir güzel kurtarış daha! 🧤pic.twitter.com/HPz4Th8Qxn https://t.co/tj2I5r2Tw5
— Sporx (@sporx) July 27, 2026
Venezia'yı Galatasaray karşısında öne geçiren gol👇 pic.twitter.com/GfjmWKkAIv https://t.co/2xGEq2yXeT
— Sporx (@sporx) July 27, 2026
Venezia'nın penaltıdan bulduğu ikinci gol. pic.twitter.com/0G22Zvr7Kz https://t.co/Sgk3w35frN
— Sporx (@sporx) July 27, 2026
BARIŞ ALPER PENALTI KAÇIRDI
Venezia'nın skoru belirleyen golü pic.twitter.com/LKa6FEC7sR https://t.co/CEefOzzF8K
— Sporx (@sporx) July 27, 2026
Galatasaray'da milli oyuncu Barış Alper Yılmaz, penaltı fırsatından yararlanamadı.
Karşılaşmanın 90. dakikasında topun başına geçen Barış Alper'in vuruşunu kaleci Matteo Grandi kurtardı.
Barış Alper'in kaçırdığı penaltı👇pic.twitter.com/Xtzjo6pk3g https://t.co/ZPV7IALk6u
— Sporx (@sporx) July 27, 2026
AVUSTURYA'DAKİ İKİ MAÇTAN DA MAĞLUP AYRILDI
Galatasaray, Avusturya'da oynadığı iki maçta da yenildi.
Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında iki hazırlık maçı yapan sarı-kırmızılı takım, Monza'ya 2-0, Venezia'ya ise 3-0 kaybetti.
OKAN BURUK'UN TERCİHLERİ
Galatasaray, Linz kentindeki Hofmann Personal Stadı'nda oynanan maça Jankat Yılmaz, Roland Sallai, Arda Ünyay, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Eren Elmalı ve Victor Osimhen ilk 11'iyle başladı.
Okan Buruk, karşılaşmanın 46. dakikasında Berat Luş'u oyuna soktu. Tecrübeli teknik adam, 62. dakikada Barış Alper Yılmaz, Victor Nelsson, Gabriel Sara, Renato Nhaga ve Lesley Ugochukwu'yu oyuna dahil ederken 79. dakikada da Leroy Sane, Eyüp Aydın, Elias Jelert ile Yusuf Sivaslıoğlu'nu sahaya sürdü.
Avusturya kampının ardından İstanbul'a dönecek sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta 2 Ağustos Pazar günü Fransa temsilcisi Rennes ve 8 Ağustos Cumartesi günü de İspanya'dan Villarreal ile hazırlık maçı oynayacak.