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6-0
27 Temmuz
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Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Constanta'yı mağlup etti!

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Romanya temsilcisi Farul Constanta ile oynadığı hazırlık maçını 3-0 kazandı.

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calendar 27 Temmuz 2026 22:22
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Constanta'yı mağlup etti!
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Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, sezon hazırlıkları kapsamında Romanya temsilcisi Farul Constanta ile oynadığı maçı 3-0 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün açıklamasına göre sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadeleden Zeynep Kerimoğlu, Andrea Staskova ve Yağmur Uraz'ın golleriyle 3-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe arsaVev, aynı takımla 25 Temmuz Cumartesi günü yaptığı hazırlık karşılaşmasını 5-0 kazanmıştı.

Sezonun ilk resmi maçına UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda çıkacak sarı-lacivertliler, 5 Ağustos'ta Belçika'da tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final müsabakasında Ukrayna ekibi Metalist 1925 Kharkiv ile karşılaşacak.

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