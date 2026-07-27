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Cesc Fabregas'ın önceliği Moise Kean

Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, Fiorentina'dan Moise Kean transferini istiyor. Como, Kean'a alternatif olarak Manchester United'dan Joshua Zirkzee'yi düşünüyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 15:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Cesc Fabregas'ın önceliği Moise Kean
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Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Como, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan ekibi, yeni sezon öncesinde hücum hattına bir takviye yapmayı planlıyor. Como'da hücum hattına yapılacak takviye konusunda ise Fiorentina'dan Moise Kean ön plana çıktı.

FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNE GELDİ

İtalyan basınında yer alan habere göre, Como'nun teknik direktörü Cesc Fabregas, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Kean'ı transfer listesinin ilk sırasına yazdı.

ALTERNATİFİ DE HAZIRLANDI

Como, 26 yaşındaki Kean'a alternatif olarak Manchester United'dan Joshua Zirkzee'yi belirledi.

SEZON PERFORMANSI

Fiorentina'da geride kalan sezonda 33 maçta süre bulan Moise Kean, 9 gol attı ve 4 asist yaptı.

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