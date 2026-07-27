Beşiktaş'ın Salah'a yaptığı son teklif ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah için yaptığı son teklif ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İŞTE BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ
A Spor'un haberine göre, Siyah-beyazlıların, Mısırlı futbolcuya yıllık 15 milyon euro net maaş, 4 milyon euro bonus ve 1+1 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi.
FORMA SATIŞI KRİZİ
Beşiktaş ile Salah'ın menajeri Ramy Abbas arasında yürütülen görüşmelerde forma satışlarından oyuncuya verilecek pay konusunda anlaşma sağlanamadı.
4 MADDEDE SALAH
Muhamed Salah, kurduğu vakıf aracılığıyla memleketi Basyoun'da 450 aileye düzenli maddi destek sağladı.
Liverpool formasıyla 257 gol kaydeden Salah, kulüp tarihinin en golcü üçüncü oyuncusu oldu.
Premier Lig'de attığı 193 golle organizasyon tarihinin en skorer dördüncü futbolcusu konumuna geldi.
Liverpool taraftarları, 2017-2018 sezonundaki performansının ardından Mısırlı yıldız için "Mo Salah, Mo Salah, Mo Salah… Mısırlı Kral" tezahüratını besteledi.
A Spor'un haberine göre, Siyah-beyazlıların, Mısırlı futbolcuya yıllık 15 milyon euro net maaş, 4 milyon euro bonus ve 1+1 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi.
FORMA SATIŞI KRİZİ
Beşiktaş ile Salah'ın menajeri Ramy Abbas arasında yürütülen görüşmelerde forma satışlarından oyuncuya verilecek pay konusunda anlaşma sağlanamadı.
4 MADDEDE SALAH
Muhamed Salah, kurduğu vakıf aracılığıyla memleketi Basyoun'da 450 aileye düzenli maddi destek sağladı.
Liverpool formasıyla 257 gol kaydeden Salah, kulüp tarihinin en golcü üçüncü oyuncusu oldu.
Premier Lig'de attığı 193 golle organizasyon tarihinin en skorer dördüncü futbolcusu konumuna geldi.
Liverpool taraftarları, 2017-2018 sezonundaki performansının ardından Mısırlı yıldız için "Mo Salah, Mo Salah, Mo Salah… Mısırlı Kral" tezahüratını besteledi.