Galatasaray'dan Musiala için yalanlama!

Galatasaray'da transfer için dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, transferi gündeme gelen Jamal Musiala ile ilgili açıklama yaptı. Galatasaray, Bayern Münih ve Alman yıldız ile anlaşıldığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.
GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI
Galatasaray'ın açıklamasında, "Jamal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı haberleri doğru değildir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur." denildi.
BİR ADIM GERİDEN
NELER OLDU?
beIN Sport'ta yer alan habere göre, Galatasaray, Bayern Münih forması giyen ve bir süredir transferi gündemde olan Musiala'nın transferinde büyük mesafe aldı ve bu transfer için geri sayıma geçti.
Galatasaray'ın 23 yaşındaki futbolcu için anlaşma sağlamak üzere olduğu ve transferin kiralık olarak gerçekleşeceği belirtildi.
10 numara, kanat ve merkez orta saha pozisyonlarında görev yapabilen Jamal Musiala dar alandaki etkili oyunuyla, adam eksiltme becerisi, kilit pasları ve hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çekiyor.
174 GÜN YOKTU!
Jamal Musiala, geçtiğimiz yıl temmuz ayında Kulüpler Dünya Kupası'nda sakatlanmış ve Aralık ayında sahalara geri dönebilmişti. Musiala, bu süreçte 174 gün sahalardan uzak kalmıştı.
Bayern Münih'te geride kalan sezonda 24 maçta süre bulan Jamal Musiala, 5 gol attı ve 6 asist yaptı.
PİYASA DEĞERİ 100 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen Musiala'nın, Bayern Münih ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI
Galatasaray'ın açıklamasında, "Jamal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı haberleri doğru değildir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur." denildi.
BİR ADIM GERİDEN
NELER OLDU?
beIN Sport'ta yer alan habere göre, Galatasaray, Bayern Münih forması giyen ve bir süredir transferi gündemde olan Musiala'nın transferinde büyük mesafe aldı ve bu transfer için geri sayıma geçti.
Galatasaray'ın 23 yaşındaki futbolcu için anlaşma sağlamak üzere olduğu ve transferin kiralık olarak gerçekleşeceği belirtildi.
10 numara, kanat ve merkez orta saha pozisyonlarında görev yapabilen Jamal Musiala dar alandaki etkili oyunuyla, adam eksiltme becerisi, kilit pasları ve hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çekiyor.
174 GÜN YOKTU!
Jamal Musiala, geçtiğimiz yıl temmuz ayında Kulüpler Dünya Kupası'nda sakatlanmış ve Aralık ayında sahalara geri dönebilmişti. Musiala, bu süreçte 174 gün sahalardan uzak kalmıştı.
Bayern Münih'te geride kalan sezonda 24 maçta süre bulan Jamal Musiala, 5 gol attı ve 6 asist yaptı.
PİYASA DEĞERİ 100 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen Musiala'nın, Bayern Münih ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.