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Galatasaray'dan Musiala için yalanlama!

Galatasaray, Jamal Musiala ve Bayern Münih ile anlaşıldığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Temmuz 2026 23:32 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2026 23:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Musiala için yalanlama!
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Galatasaray'da transfer için dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar, transferi gündeme gelen Jamal Musiala ile ilgili açıklama yaptı. Galatasaray, Bayern Münih ve Alman yıldız ile anlaşıldığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Galatasaray'ın açıklamasında, "Jamal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı haberleri doğru değildir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur." denildi.

BİR ADIM GERİDEN
NELER OLDU?

beIN Sport'ta yer alan habere göre, Galatasaray, Bayern Münih forması giyen ve bir süredir transferi gündemde olan Musiala'nın transferinde büyük mesafe aldı ve bu transfer için geri sayıma geçti.

Galatasaray'ın 23 yaşındaki futbolcu için anlaşma sağlamak üzere olduğu ve transferin kiralık olarak gerçekleşeceği belirtildi.

10 numara, kanat ve merkez orta saha pozisyonlarında görev yapabilen Jamal Musiala dar alandaki etkili oyunuyla, adam eksiltme becerisi, kilit pasları ve hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çekiyor.

174 GÜN YOKTU!

Jamal Musiala, geçtiğimiz yıl temmuz ayında Kulüpler Dünya Kupası'nda sakatlanmış ve Aralık ayında sahalara geri dönebilmişti. Musiala, bu süreçte 174 gün sahalardan uzak kalmıştı.

Bayern Münih'te geride kalan sezonda 24 maçta süre bulan Jamal Musiala, 5 gol attı ve 6 asist yaptı.

PİYASA DEĞERİ 100 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen Musiala'nın, Bayern Münih ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

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