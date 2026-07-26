Elif Şahin'den Santarelli açıklaması

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Şampiyonluğun ardından Filenin Sultanları'ndan Elif Şahin, açıklamalarda bulundu.
Şampiyonluğun ardından Filenin Sultanları'ndan Elif Şahin, açıklamalarda bulundu.
"MAÇI ÇOK HATIRLAMIYORUM!"
Mücadeleyi değerlendiren Elif Şahin, "Valla maçı çok hatırlamıyorum. Ben genellikle gerçekten maçtan sonra maçı hiç hatırlamam izleyene kadar. Ama sadece ilk set istediğimiz gibi başlayamadık. Sonraki setlerde istediğimiz voleybolu birazcık daha oynadığımız için mutluyum. Ne olursa olsun, kötü voleybol da olsa iyi voleybol da olsa sonu altın madalya oldu. Gerisinin çok da bir önemi yok. Altın madalyayı yeniden ülkemize getirdiğimiz için de çok mutluyum." dedi.
SANTARELLİ SÖZLERİ
Mücadeleyi değerlendiren Elif Şahin, "Valla maçı çok hatırlamıyorum. Ben genellikle gerçekten maçtan sonra maçı hiç hatırlamam izleyene kadar. Ama sadece ilk set istediğimiz gibi başlayamadık. Sonraki setlerde istediğimiz voleybolu birazcık daha oynadığımız için mutluyum. Ne olursa olsun, kötü voleybol da olsa iyi voleybol da olsa sonu altın madalya oldu. Gerisinin çok da bir önemi yok. Altın madalyayı yeniden ülkemize getirdiğimiz için de çok mutluyum." dedi.
SANTARELLİ SÖZLERİ
Başantrenör Daniele Santarelli hakkında da konuşan yıldız oyuncu, "Santarelli bize sahada çok yardımcı oluyor ve hırsı bize çok iyi geliyor. Antrenmanlarda keza gerçekten çok çalışıyoruz. Avrupa Şampiyonası için de aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Santarelli iyi bir koç. Onunla çalıştığımız için mutluyuz!" ifadelerini kullandı.