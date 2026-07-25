Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalarda teknik direktör Jose Mourinho ve yeni sezon hedefleri hakkında konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "EFSANEYLE ÇALIŞMAK HARİKA BİR FIRSAT"
Portekizli teknik adamla çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Arda Güler, "Mourinho gibi bir efsaneyle çalışmak harika bir fırsat. O ve ekibi her şeyi çok net bir şekilde açıklıyorlar. Saha dışında da oldukça samimi ve dürüstler." ifadelerini kullandı.
"HER ŞEYİ KAZANMAK İSTİYORUM"
Yeni sezon öncesi fiziksel olarak en iyi seviyeye ulaşmayı hedeflediklerini belirten milli futbolcu, Mourinho'nun taleplerini en iyi şekilde sahaya yansıtmak istediklerini söyledi.
Real Madrid'deki dördüncü sezonunu geçirdiğini hatırlatan Arda Güler, "Çok şey öğrendim ve çok geliştim ama coşkum asla değişmedi. Her şeyi kazanmak istiyorum ve Real Madrid taraftarlarını mutlu etmek istiyorum." dedi.
Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 112 resmi maçta görev alan 21 yaşındaki futbolcu, 18 gol atarken 28 de asist yaptı.
Portekizli teknik adamla çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Arda Güler, "Mourinho gibi bir efsaneyle çalışmak harika bir fırsat. O ve ekibi her şeyi çok net bir şekilde açıklıyorlar. Saha dışında da oldukça samimi ve dürüstler." ifadelerini kullandı.
"HER ŞEYİ KAZANMAK İSTİYORUM"
Yeni sezon öncesi fiziksel olarak en iyi seviyeye ulaşmayı hedeflediklerini belirten milli futbolcu, Mourinho'nun taleplerini en iyi şekilde sahaya yansıtmak istediklerini söyledi.
Real Madrid'deki dördüncü sezonunu geçirdiğini hatırlatan Arda Güler, "Çok şey öğrendim ve çok geliştim ama coşkum asla değişmedi. Her şeyi kazanmak istiyorum ve Real Madrid taraftarlarını mutlu etmek istiyorum." dedi.
Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 112 resmi maçta görev alan 21 yaşındaki futbolcu, 18 gol atarken 28 de asist yaptı.