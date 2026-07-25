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Beşiktaş'ın listesindeki Bakayoko el yakıyor!

Beşiktaş'ın ilgilendiği 23 yaşındaki kanat oyuncusu Johan Bakayoko için Leipzig'in 20 milyon euronun üzerinde bonservis beklentisi bulunduğu öne sürüldü. Alman ekibinin oyuncuyu satmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Temmuz 2026 11:48
Haber: Sabah
Beşiktaş'ın listesindeki Bakayoko el yakıyor!
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Beşiktaş'ın, 23 yaş ve altı kontenjanına uygun bir kanat oyuncusu transfer etmek için Johan Bakayoko'yu listesine aldığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlıların, Leipzig forması giyen 23 yaşındaki Belçikalı futbolcu için girişimlere hazırlandığı belirtildi.

20 MİLYON EURONUN ÜZERİNDE

Leipzig'in, PSV'den 18+4 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Bakayoko için 20 milyon euronun üzerinde bonservis beklentisi bulunduğu aktarıldı.

Alman kulübünün, sağ kanatta görev yapan Yan Diomande'yi Paris Saint-Germain'e satmaya hazırlanması nedeniyle Bakayoko'nun ayrılığına sıcak bakmadığı ifade edildi.

SALAH'TAN BAĞIMSIZ PLAN

Beşiktaş'ın Bakayoko hamlesini Mohamed Salah transferinden bağımsız olarak değerlendirdiği belirtildi.

Siyah-beyazlı yönetimin, genç oyuncu kontenjanına uygun bir kanat futbolcusunu kadroya katmak amacıyla Belçikalı yıldızın şartlarını araştırdığı kaydedildi.

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