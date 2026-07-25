Beşiktaş'ın listesindeki Bakayoko el yakıyor!

Beşiktaş'ın, 23 yaş ve altı kontenjanına uygun bir kanat oyuncusu transfer etmek için Johan Bakayoko'yu listesine aldığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlıların, Leipzig forması giyen 23 yaşındaki Belçikalı futbolcu için girişimlere hazırlandığı belirtildi.
20 MİLYON EURONUN ÜZERİNDE
Leipzig'in, PSV'den 18+4 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Bakayoko için 20 milyon euronun üzerinde bonservis beklentisi bulunduğu aktarıldı.
Alman kulübünün, sağ kanatta görev yapan Yan Diomande'yi Paris Saint-Germain'e satmaya hazırlanması nedeniyle Bakayoko'nun ayrılığına sıcak bakmadığı ifade edildi.
SALAH'TAN BAĞIMSIZ PLAN
Beşiktaş'ın Bakayoko hamlesini Mohamed Salah transferinden bağımsız olarak değerlendirdiği belirtildi.
Siyah-beyazlı yönetimin, genç oyuncu kontenjanına uygun bir kanat futbolcusunu kadroya katmak amacıyla Belçikalı yıldızın şartlarını araştırdığı kaydedildi.
20 MİLYON EURONUN ÜZERİNDE
Leipzig'in, PSV'den 18+4 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Bakayoko için 20 milyon euronun üzerinde bonservis beklentisi bulunduğu aktarıldı.
Alman kulübünün, sağ kanatta görev yapan Yan Diomande'yi Paris Saint-Germain'e satmaya hazırlanması nedeniyle Bakayoko'nun ayrılığına sıcak bakmadığı ifade edildi.
SALAH'TAN BAĞIMSIZ PLAN
Beşiktaş'ın Bakayoko hamlesini Mohamed Salah transferinden bağımsız olarak değerlendirdiği belirtildi.
Siyah-beyazlı yönetimin, genç oyuncu kontenjanına uygun bir kanat futbolcusunu kadroya katmak amacıyla Belçikalı yıldızın şartlarını araştırdığı kaydedildi.