Galatasaray'da Davinson Sanchez'e ekstra izin

Kadroda düşünülmeyen Halil Dervişoğlu'nu İstanbul'da bırakan Galatasaray, tam 35 oyuncuyla Avusturya'da kamp yapıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sadece Dünya Kupası'nda son 16'yı gören Davinson Sanchez'e ekstra izin verildi.
Kolombiyalı stoper bir hafta sonra takıma katılacak.
Geçen sezon toplamda 45 maçta sahaya çıkan ve takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan Davinson'dan iyice dinlenmesi istendi.
Kolombiyalı stoper bir hafta sonra takıma katılacak.
Geçen sezon toplamda 45 maçta sahaya çıkan ve takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan Davinson'dan iyice dinlenmesi istendi.