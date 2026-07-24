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Okan Buruk: "Birçok oyuncu bizimle olmayacak"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Monza ile oynanan hazırlık maçının ardından konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 23:28 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2026 23:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk: 'Birçok oyuncu bizimle olmayacak'
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Monza ile oynanan hazırlık maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "SONUÇTAN MUTLU DEĞİLİZ"

Hazırlık döneminde olduklarını vurgulayan Buruk, genç oyunculara şans verdiklerini belirterek, "Gençlerin çoğunlukta olduğu bir maç oynadık. Bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Önceliğimiz oyuncuların fiziksel gücünü artırmak. Yaklaşık 10 oyuncumuz eksik. Diğer oyunculara şans verdik ve bir yandan kadromuzu şekillendiriyoruz. Sonuçtan mutlu değiliz elbette. Bir sonraki hazırlık maçında milli oyunculara da yer vereceğiz. 1 hafta daha buradayız. İyi bir kamp dönemi geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK OYUNCU BİZLE BERABER OLMAYACAK"

Kadro yapılanmasına da değinen deneyimli teknik adam, bu karşılaşmanın ölçü olmayacağını dile getirerek, "Büyük ihtimalle böyle bir ilk 11'le başka bir maça çıkmayız. Birçok oyuncu bizle beraber olmayacak. Çok ölçü alabileceğimiz bir maç değil. Tam kadro çıkmak farklı bir şey. Bugün oynayan birçok oyuncu belki bizimle yer almayacak veya daha az süre alacak. Dolayısıyla bu tarz maçları en az hasarla geçmemiz gereken maçlar olarak görüyorum." dedi.

UGOCHUKWU İÇİN AÇIKLAMA

Buruk, yeni transfer Ugochukwu'nun performansına ilişkin ise övgü dolu ifadeler kullandı.

Başarılı teknik adam, "Ugochukwu bugün top kaybı yaptı mı yapmadı mı hatırlamıyorum. Belki bir tane yapmıştır. Topun bizde kalmasını sağladı. Driplingle topu öne taşıdı. Genel olarak performansından çok memnunum." sözleriyle oyuncusunun performansını değerlendirdi.

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