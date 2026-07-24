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Fuat Çapa: "Stoper transferi yapacağız"

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, stoper transferi yapacaklarını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 14:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fuat Çapa: 'Stoper transferi yapacağız'
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Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, transfer açıklamasında bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çapa, stoper bölgesine transfer yapacaklarını dile getirdi.

Fuat Çapa, transfer gündemleriyle ilgili olarak, "Stoper mevkisine oyuncu alacağız. Ardından ihtiyaçlara göre transfer çalışmalarımız devam edecek. Ayrıca kadromuzdaki birkaç futbolcumuza da teklifler var. Süreci yakından takip ederek gerekli adımları atacağız." dedi.

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