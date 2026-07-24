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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na Brezilyalı takviye!

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Rafaela Sudre Dos Santos'u renklerine bağladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 16:53
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na Brezilyalı takviye!
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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Brezilyalı defans oyuncusu Rafaela Sudre Dos Santos'u kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Kadın Futbol Takımımız, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, defans oyuncusu Rafaela Sudre Dos Santos'u kadrosuna kattı. Rafaela Sudre Dos Santos'a hoş geldin diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sudre, son olarak Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden ABB FOMGET'te forma giydi.

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