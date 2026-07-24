Trabzonspor forması giyen savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu'nun talipleri artıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fulham'ın ilgilendiği 23 yaşındaki savunma oyuncusu için Crystal Palace da devreye girdi.
Crystal Palace, savunma oyuncusu Maxence Lacroix'in transferi için Chelsea ile anlaşma sağladı.
The Athletic'te yer alan habere göre, Crystal Palace'ın, Lacroix yerine değerlendirdiği isimlerden birinin Trabzonspor'dan Nwaiwu olduğu belirtildi.
Trabzonspor'a geride kalan sezonun devre arasında imza atan 22 yaşındaki Chibuike Nwaiwu, bordo-mavililerde 21 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
Crystal Palace, savunma oyuncusu Maxence Lacroix'in transferi için Chelsea ile anlaşma sağladı.
The Athletic'te yer alan habere göre, Crystal Palace'ın, Lacroix yerine değerlendirdiği isimlerden birinin Trabzonspor'dan Nwaiwu olduğu belirtildi.
Trabzonspor'a geride kalan sezonun devre arasında imza atan 22 yaşındaki Chibuike Nwaiwu, bordo-mavililerde 21 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.