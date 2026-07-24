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Salih Özcan'dan tam not

Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Özcan, Midtjylland karşısındaki performansıyla teknik heyetin beğenisini kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 10:54
Haber: Sporx.com
Salih Özcan'dan tam not
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Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Salih Özcan, Midtjylland karşısında ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. Siyah-beyazlı formayla ilk resmi maçına çıkan milli futbolcu, oyunuyla teknik heyetten tam not aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ITALIANO'YU MEMNUN ETTİ

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Salih Özcan, uyum sürecinin olumlu geçtiğini belirterek, "İyi oynadığımı hissediyorum ama önemli olan takımın kazanması. İlk maç sonrası takımı beni çok iyi karşıladı. Kamp da iyi geçti. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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