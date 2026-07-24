Salih Özcan'dan tam not

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Salih Özcan, Midtjylland karşısında ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. Siyah-beyazlı formayla ilk resmi maçına çıkan milli futbolcu, oyunuyla teknik heyetten tam not aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ITALIANO'YU MEMNUN ETTİ
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Salih Özcan, uyum sürecinin olumlu geçtiğini belirterek, "İyi oynadığımı hissediyorum ama önemli olan takımın kazanması. İlk maç sonrası takımı beni çok iyi karşıladı. Kamp da iyi geçti. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Salih Özcan, uyum sürecinin olumlu geçtiğini belirterek, "İyi oynadığımı hissediyorum ama önemli olan takımın kazanması. İlk maç sonrası takımı beni çok iyi karşıladı. Kamp da iyi geçti. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.