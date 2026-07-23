Orkun Kökçü'den galibiyet sonrası itiraf: 'Özlemişim'

Beşiktaş , UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında ağırladığı Danimarka ekibi Midtjylland'ı 1-0 mağlup etti.

Mücadeleyi değerlendiren Orkun Kökçü, "Bu hafta çok çalıştık bitiriciliğe. Güzel bir gol, çalıştığım gibi. Mutluyum. Galibiyet için daha da mutluyum. Bizim için önemli, haftaya da rövanş var. Orada da galibiyetle bir üst tura çıkmak istiyoruz." dedi.



"İLK PROFESYONEL GOLÜM DE BU ŞEKİLDEYDİ"





"İlk profesyonel golüm de bu şekildeydi, buna benzer bir goldü." ifadelerini kullandı.



VINCENZO ITALIANO SÖZLERİ





"Basın toplantısında da söylediğim gibi, hocanın istekleri net, belli. Islık çaldığında herkes ne yapması gerektiğini biliyor. Çok istekli ve çok hırslı hocamız, o bize de yansıyor. Bizim için güzel, inşallah haftaya da güzel bir galibiyetle tur atlarız." sözlerini sarf etti.



"BU STATTA OYNAMAYI ÖZLEMİŞİM"



Son olarak Orkun, "İlk maç, özlemişim. Bu statta oynamayı, takım arkadaşlarımla oynamayı özlemişim. Atmosfer de beni etkiledi." dedi.

Siyah-Beyazlılar'a galibiyeti getiren golü kaydeden Orkun Kökçü, maçın ardından açıklamalarda bulundu.Attığı golle ilgili konuşan milli futbolcuTeknik direktör Vincenzo Italiano ile ilgili de konuşan yıldız futbolcu,