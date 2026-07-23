23 Temmuz
Beşiktaş-FC Midtjylland
1-0
23 Temmuz
Qarabag FK-CSKA Sofya
0-0
23 Temmuz
Zilina-GKS Katowice
2-1
23 Temmuz
Aluminij-FC Dinamo City
1-1
23 Temmuz
Paksi SE-Panathinaikos
1-2
23 Temmuz
Vojvodina-Ajax
1-4
23 Temmuz
Polissya Zhytomyr-Kopenhag
3-3
23 Temmuz
NK Varazdin-Jablonec
3-2
23 Temmuz
Borac BL-Petrocub
3-0
23 Temmuz
Lugano-Dukagjini
1-0
23 Temmuz
Hapoel Tel Aviv-Ludogorets
2-0
23 Temmuz
LNZ Cherkasy-Gent
0-0
23 Temmuz
FC Vaduz-Atletic Escaldes
4-0
23 Temmuz
Rijeka-Derry City
1-0
23 Temmuz
NK Bravo-KF Shkendija
2-1
23 Temmuz
Shelbourne-Nomme Kalju
5-2
23 Temmuz
Motherwell-HB Torshavn
2-0
23 Temmuz
NSI Runavik-Koper
0-2
23 Temmuz
Stjarnan-Ilves
1-0
23 Temmuz
Partizan-Una Strassen
4-0
23 Temmuz
FCSB-Auda
2-3
23 Temmuz
BATE Borisov-Sion
1-1
23 Temmuz
Santa Coloma-Rapid Wien
1-3
23 Temmuz
Paide -Zira
1-0
23 Temmuz
Malisheva-Hibernian
2-0
23 Temmuz
FK Liepaja-Austria Wien
0-2
23 Temmuz
Alashkert FC-CFR Cluj
1-1
23 Temmuz
Panevezys-Tobol Kostanay
1-1
23 Temmuz
Flora Tallinn-TNS
1-0
23 Temmuz
HJK-Coleraine
5-0
23 Temmuz
Debrecen-Pyunik
1-0
23 Temmuz
Dila Gori-Apollon Limassol
0-4
23 Temmuz
RFS-Vestri
4-1
23 Temmuz
Tromsoe-H. Kralove
0-1
23 Temmuz
Rakow-Valletta
3-1
23 Temmuz
Dunajska Streda-Velez Mostar
1-0
23 Temmuz
AEK Larnaca-Beitar Jerusalem
0-1
23 Temmuz
ML Vitebsk-Sutjeska
3-0
23 Temmuz
GAIS-FC Nordsjaelland
1-0
23 Temmuz
Universitatea Cluj-Brann
2-2
23 Temmuz
Zimbru-FC Noah
1-1
23 Temmuz
Dinamo Tbilisi-Zalgiris Vilnius
3-0
23 Temmuz
Valur-Zrinjski Mostar
1-0

Orkun Kökçü'den galibiyet sonrası itiraf: "Özlemişim"

Beşitkaş'ta kaptan Orkun Kökçü, galibiyet golünü attığı Midtjylland maçının ardından açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Temmuz 2026 23:19 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2026 23:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Orkun Kökçü'den galibiyet sonrası itiraf: 'Özlemişim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında ağırladığı Danimarka ekibi Midtjylland'ı 1-0 mağlup etti.

Siyah-Beyazlılar'a galibiyeti getiren golü kaydeden Orkun Kökçü, maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

"BİR ÜST TURA ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Mücadeleyi değerlendiren Orkun Kökçü, "Bu hafta çok çalıştık bitiriciliğe. Güzel bir gol, çalıştığım gibi. Mutluyum. Galibiyet için daha da mutluyum. Bizim için önemli, haftaya da rövanş var. Orada da galibiyetle bir üst tura çıkmak istiyoruz." dedi.

"İLK PROFESYONEL GOLÜM DE BU ŞEKİLDEYDİ"

Attığı golle ilgili konuşan milli futbolcu"İlk profesyonel golüm de bu şekildeydi, buna benzer bir goldü." ifadelerini kullandı. 

VINCENZO ITALIANO SÖZLERİ

Teknik direktör Vincenzo Italiano ile ilgili de konuşan yıldız futbolcu, "Basın toplantısında da söylediğim gibi, hocanın istekleri net, belli. Islık çaldığında herkes ne yapması gerektiğini biliyor. Çok istekli ve çok hırslı hocamız, o bize de yansıyor. Bizim için güzel, inşallah haftaya da güzel bir galibiyetle tur atlarız." sözlerini sarf etti.

"BU STATTA OYNAMAYI ÖZLEMİŞİM"

Son olarak Orkun, "İlk maç, özlemişim. Bu statta oynamayı, takım arkadaşlarımla oynamayı özlemişim. Atmosfer de beni etkiledi." dedi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.