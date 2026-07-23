Elversberg, Juan'ı istiyor

Göztepe forması giyen Juan'a önemli bir talip çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bundesliga'nın yeni takımlarından Elversberg, Göztepe'den Juan ile ilgileniyor. Elversberg, 24 yaşındaki Brezilyalı santrfor için Göztepe ile temaslara başladı.
Göztepe forması altında toplamda 60 maçta süre bulan Juan, 19 gol attı ve 10 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Juan'ın, Göztepe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Göztepe forması altında toplamda 60 maçta süre bulan Juan, 19 gol attı ve 10 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Juan'ın, Göztepe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.