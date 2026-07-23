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Qarabag FK-CSKA Sofya
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Rijeka-Derry City
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0-0DA
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Vincenzo Italiano'dan transfer açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Midtjylland maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Temmuz 2026 20:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Vincenzo Italiano'dan transfer açıklaması
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Danimarka ekibi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek.

Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Vincenzo Italiano, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Önemli bir rakibe karşı oynayacaklarını söyleyen Italiano, "Kamptayken önemli prensiplerimiz üzerine çalıştık. Bugün de önemli bir rakibe karşı oynuyoruz. Kendimiz gibi oynamaya çalışacağız. Onları uzun oynamaya zorlayacağız. Top bizde olduğunda da şans yaratmaya çalışacağız, elimizden geleni yapacağız. 180 dakikalık bir maç bu, haftaya da bunun devamı olacak Danimarka'da." dedi.

"ÖNEMLİ ARKADAŞLAR GELECEK"

Bazı önemli bölgelere takviyeler olacağını söyleyen İtalyan hoca, "Çok fazla genç oyuncu ile çalıştık kampta. Milli takımdan da oyuncular geç döndü aramıza, aramıza yeni arkadaşlar da gelince daha gerçek bir takım göreceğiz. Bazı önemli bölgelere önemli arkadaşlar gelecek. O zaman gerçek Beşiktaş'ı göreceğiz. Umarım Beşiktaş kimliğine dair bazı parçalar sahada gösterebiliriz. Yeni gelen arkadaşlar olacak." ifadelerini kullandı. 

"HERKES ÇOK ÇALIŞTI"

Açıklamalarına devam eden deneyimli çalıştırıcı, "Çok güzel olurdu 20 günde her şeyi yapmak ve sahada her şeyi göstermek. Ama herkes çok çalıştı. Bu yol, uzun bir yol olacak. Sahada her şeylerini verdi oyuncular. Bugün de çalıştıklarımızı deneyeceğiz sahada. Göreceğiz hep birlikte nasıl olacağını. Midtjylland da zor bir takım, zor bir takıma karşı oynayacağız. Ofansif ve defansif olarak etkili bir takım, bizim de etkili olmamız, konsantre olmamız gerekiyor. Bunları yapabilirsek güzel olacağını düşünüyorum, bunları da hızlı yapmamız gerekiyor. Umarım bugün sahada iyi şeyler gösterebiliriz." sözlerini sarf etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla
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