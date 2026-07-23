Brezilyalı yıldız, forvet yokluğunda yine takımı kurtaran isim oldu. Ancak yabancı kontenjanındaki sınır, 32 yaşında olması ve yüksek maaşı nedeniyle yönetimin 'Gidecekler' listesindeki yerini koruyor.
Fenerbahçe'de geçen sezon yaşanan forvet krizinde sorumluluk alan isim Anderson Talisca olmuştu. Brezilyalı yıldız, 27 gol ve 5 asistlik performansıyla sarı-lacivertlileri sırtlarken, yeni sezonun ilk resmi maçında da sahneye çıktı. Vedat Muriqi'in sakatlığında Gornik Zabrze karşısında en uçta görev yapan Sambacı, frikik golüyle takımına rövanş öncesi önemli bir avantaj sağladı. Bir şutu direkten dönen, bir pozisyonda ise kaleciye takılan deneyimli futbolcu, 39 kez topla buluşup yüzde 76 pas isabetiyle oynayarak yine kalitesini ortaya koydu.
İSMAİL KARTAL MEMNUN
Sergilediği performansa rağmen Talisca'nın Fenerbahçe'deki geleceği netleşmiş değil. Brezilya'dan Gremio ve Corinthians'ın ilgisinin yanı sıra Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin de deneyimli oyuncuyu yakından takip ettiği biliniyor. Yönetim de yeni sezon kadro planlamasında yabancı oyuncu kontenjanını rahatlatmayı hedefliyor. 32 yaşındaki yıldızın yıllık yaklaşık 10 milyon Euro'luk maliyeti de değerlendirmelerde önemli bir kriter olarak öne çıkıyor. Bu nedenle Talisca, yönetimin ayrılığına sıcak bakabileceği isimler arasında yer alıyor. Sambacı'nın attığı her gol ve ortaya koyduğu performans, teknik heyet için onu vazgeçilmez yapıyor. Fenerbahçe'de Talisca dosyasında son kararı sezonun geri kalanında göstereceği performans ve transfer dönemindeki gelişmeler belirleyecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "MAÇI MAHVEDEN MUHTEŞEM GOL"
Polonya basını, Gornik Zabrze'nin F.Bahçe karşısında aldığı 1-0'lık yenilgiyi Talisca üzerinden gördü. Gazeteler Brezilyalı futbolcudan övgüyle söz ederken Przegladsportowy, "Acı verici bir hata" başlığını atıp, "Gornik'in maçını mahveden muhteşem bir gol. Bunu önlemeleri gerekirdi" değerlendirmesini yaptı.
Fenerbahçe'de geçen sezon yaşanan forvet krizinde sorumluluk alan isim Anderson Talisca olmuştu. Brezilyalı yıldız, 27 gol ve 5 asistlik performansıyla sarı-lacivertlileri sırtlarken, yeni sezonun ilk resmi maçında da sahneye çıktı. Vedat Muriqi'in sakatlığında Gornik Zabrze karşısında en uçta görev yapan Sambacı, frikik golüyle takımına rövanş öncesi önemli bir avantaj sağladı. Bir şutu direkten dönen, bir pozisyonda ise kaleciye takılan deneyimli futbolcu, 39 kez topla buluşup yüzde 76 pas isabetiyle oynayarak yine kalitesini ortaya koydu.
İSMAİL KARTAL MEMNUN
Sergilediği performansa rağmen Talisca'nın Fenerbahçe'deki geleceği netleşmiş değil. Brezilya'dan Gremio ve Corinthians'ın ilgisinin yanı sıra Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin de deneyimli oyuncuyu yakından takip ettiği biliniyor. Yönetim de yeni sezon kadro planlamasında yabancı oyuncu kontenjanını rahatlatmayı hedefliyor. 32 yaşındaki yıldızın yıllık yaklaşık 10 milyon Euro'luk maliyeti de değerlendirmelerde önemli bir kriter olarak öne çıkıyor. Bu nedenle Talisca, yönetimin ayrılığına sıcak bakabileceği isimler arasında yer alıyor. Sambacı'nın attığı her gol ve ortaya koyduğu performans, teknik heyet için onu vazgeçilmez yapıyor. Fenerbahçe'de Talisca dosyasında son kararı sezonun geri kalanında göstereceği performans ve transfer dönemindeki gelişmeler belirleyecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "MAÇI MAHVEDEN MUHTEŞEM GOL"
Polonya basını, Gornik Zabrze'nin F.Bahçe karşısında aldığı 1-0'lık yenilgiyi Talisca üzerinden gördü. Gazeteler Brezilyalı futbolcudan övgüyle söz ederken Przegladsportowy, "Acı verici bir hata" başlığını atıp, "Gornik'in maçını mahveden muhteşem bir gol. Bunu önlemeleri gerekirdi" değerlendirmesini yaptı.